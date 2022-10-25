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Siyaset HDP'den 6'lı Masa'yı karıştıracak açıklama!
Siyaset

HDP'den 6'lı Masa'yı karıştıracak açıklama!

Seçimlere kısa bir zaman kalmasına rağmen 6'lı Masa halen adayını açıklayamadı. Masanın görünmeyen ittifakı HDP, diğer partilere tepkisini ortaya koydu. Konuya ilişkin açıklama yapan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, kendi cumhurbaşkanı adaylarını çıkarmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 20:21:00 - 2022-10-25 20:23:03
HDP'den 6'lı Masa'yı karıştıracak açıklama!

HDP'li Mithat Sancar, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adaylarını çıkarma konusunda çalışmalara başladıklarını duyurdu. Ortak aday fikrine açık olduklarını belirten Sancar, bunun için ilkeler üzerinden müzakere edilmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

Adaylık açıklaması

Sancar, ilkeler üzerinden yürütülecek müzakerelerde bir gelişme olmaması halinde kendi adaylarıyla seçime girmelerinin hakları olduğunu söyledi.

Konuşmasının devamında ortak adayda olması gereken nitelikleri sıralayan Sancar, çalışmaları yürütmek üzere kurulan kurulun çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. HDP'nin, ayrıca tartışmayı tabana indireceğini ve halkla paylaşacağını belirtti.

Sancar, ayrıca kendi adaylarını çıkarma çalışmalarını da tabanla birlikte yürüteceklerini, "Cumhurbaşkanı adayımızı belirleme mekanizmalarımız açık ve şeffaf biçimde çalışmalarına başlamıştır" sözleriyle vurguladı.

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