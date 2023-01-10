  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zayn Sofuoğlu’nun elini öptü

HDP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin açıklama! 'Elbette ki çok değerli biri'

Başvuruya gerek yok! İşçilere büyük ikramiye! Direkt yatacak! T.C kimlik numarasına dikkat...

Ermenistan'dan Rusya'yı şoke eden veto! Putin bunu hiç beklemiyordu

Bahçeli’den ırkçı Ümit Özdağ’a: ‘Casus marjinal partinin istihbarat fosili!’

Cübbeli Ahmet Hoca'nın Alparslan Türkeş anısı olay! “MİT” detayı tam bomba! Hâlâ “Derinlerin adamı” diyorlar

ABD Donanması ilan etti! İran'ın Yemen'e gönderdiği kalaşnikofları ele geçirdiğini açıkladı

AK Partili isim duyurdu: Türkiye ilklere imza atacak!

Kulislerden rakam sızdı! Havalara zıplatacak! Büyük müjdeyi Erdoğan verecek

İYİ Parti'de bir FETÖ skandalı daha... 15 Temmuz gecesi bakın neler paylaşmış
Gündem HDP'den 6'lı masaya seçim mesajı: Blöf yapmıyoruz
Gündem

HDP'den 6'lı masaya seçim mesajı: Blöf yapmıyoruz

Fatih Altaylı'nın programına konuk olan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, iktidarı değiştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, 6'lı masaya göz kırptı.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 22:51:00 -
HDP'den 6'lı masaya seçim mesajı: Blöf yapmıyoruz

Seçimlere kendi adayıyla gireceklerini söyleyen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 6'lı masaya da bir mesaj verdi. İktidarı değiştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Sancar, "Gelin seçimlerden önce görüşelim derlerse 'Hayır' demeyiz, mutabakata varırsak bir formül ya da formüller bulunur. Bu HDP zaten adayını çekecek, manevra yapacak diye anlaşılmasın. Blöf yapmıyoruz. Hakikatler üzerinden hakiki politika yapmaya çalışıyoruz." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında soruları yanıtladı. Seçimlere yönelik önemli açıklamalar yapan Sancar, 6'lı masaya da açık bir mesaj verdi. Seçimlere kendi adayıyla gireceklerini belirten Sancar, 6'lı masa ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

"İktidarın politikası zarar veriyor"

İktidarın dış politikasını eleştiren Sancar, "Ortak çıkar olan herhangi konuda Türkiye düşmanlığı gibi bir tavrımız olamaz. Bu iktidarın dış politikası Türkiye'ye zarar veriyor. Hakikatlerle yüzleşmek, hakikatleri esas alan politika yapmazsınız. İktidar oyun sahasına sizi çeker. Siz de onunla oyun oynarsanız, bu iktidarı yenemezsiniz." dedi.

"6'lı Masa'ya kayıtsız şartsız şekilde destek vermek anlamına gelmez"

İktidarı değiştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Sancar, "Bu konu 6'lı Masa'ya kayıtsız şartsız şekilde destek vermek anlamına gelmez. Bunun yollarını hakikatler üzerinden, hakiki politikalarla açmak için uğraşıyoruz." dedi.

"Blöf yapmıyoruz"

Sancar sözlerini şöyle sürdürdü: "Açık müzakere, doğrudan diyalog ve uygun formüller bulmak. Biz adayımızı çıkaracağız, onlar da adayını çıkaracak. Gelin seçimlerden önce görüşelim derlerse 'Hayır' demeyiz, mutabakata varırsak bir formül ya da formüller bulunur. Bu HDP zaten adayını çekecek, manevra yapacak diye anlaşılmasın. Blöf yapmıyoruz.Hakikatler üzerinden hakiki politika yapmaya çalışıyoruz."

İYİ Parti ile HDP'nin danışıklı dövüşü!
İYİ Parti ile HDP'nin danışıklı dövüşü!

Siyaset

İYİ Parti ile HDP'nin danışıklı dövüşü!

Aziz Sancar'dan tam destek: KKTC tanınmalı
Aziz Sancar'dan tam destek: KKTC tanınmalı

Gündem

Aziz Sancar'dan tam destek: KKTC tanınmalı

Meral Akşener işte şimdi hapı yuttu! Mithat Sancar'dan 6'lı masa itirafı" target="_blank">
Meral Akşener işte şimdi hapı yuttu! Mithat Sancar'dan 6'lı masa itirafı
Meral Akşener işte şimdi hapı yuttu! Mithat Sancar'dan 6'lı masa itirafı

Siyaset

Meral Akşener işte şimdi hapı yuttu! Mithat Sancar'dan 6'lı masa itirafı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23