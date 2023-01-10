HDP'den 6'lı masaya seçim mesajı: Blöf yapmıyoruz

Seçimlere kendi adayıyla gireceklerini söyleyen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 6'lı masaya da bir mesaj verdi. İktidarı değiştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Sancar, "Gelin seçimlerden önce görüşelim derlerse 'Hayır' demeyiz, mutabakata varırsak bir formül ya da formüller bulunur. Bu HDP zaten adayını çekecek, manevra yapacak diye anlaşılmasın. Blöf yapmıyoruz. Hakikatler üzerinden hakiki politika yapmaya çalışıyoruz." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında soruları yanıtladı. Seçimlere yönelik önemli açıklamalar yapan Sancar, 6'lı masaya da açık bir mesaj verdi. Seçimlere kendi adayıyla gireceklerini belirten Sancar, 6'lı masa ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

"İktidarın politikası zarar veriyor"

İktidarın dış politikasını eleştiren Sancar, "Ortak çıkar olan herhangi konuda Türkiye düşmanlığı gibi bir tavrımız olamaz. Bu iktidarın dış politikası Türkiye'ye zarar veriyor. Hakikatlerle yüzleşmek, hakikatleri esas alan politika yapmazsınız. İktidar oyun sahasına sizi çeker. Siz de onunla oyun oynarsanız, bu iktidarı yenemezsiniz." dedi.

"6'lı Masa'ya kayıtsız şartsız şekilde destek vermek anlamına gelmez"

İktidarı değiştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Sancar, "Bu konu 6'lı Masa'ya kayıtsız şartsız şekilde destek vermek anlamına gelmez. Bunun yollarını hakikatler üzerinden, hakiki politikalarla açmak için uğraşıyoruz." dedi.

"Blöf yapmıyoruz"

Sancar sözlerini şöyle sürdürdü: "Açık müzakere, doğrudan diyalog ve uygun formüller bulmak. Biz adayımızı çıkaracağız, onlar da adayını çıkaracak. Gelin seçimlerden önce görüşelim derlerse 'Hayır' demeyiz, mutabakata varırsak bir formül ya da formüller bulunur. Bu HDP zaten adayını çekecek, manevra yapacak diye anlaşılmasın. Blöf yapmıyoruz.Hakikatler üzerinden hakiki politika yapmaya çalışıyoruz."