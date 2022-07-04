HDP'den 6'lı masaya 'bomba'! Tehdidinin dozajını da artırdılar

Muhalefet partilerinin oluşturduğu 6’lı masa, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde 5’inci toplantısını yaptı. Daha önce Cumhurbaşkanı adayının ismini konuşmadan yetkilerini tartışan 6 siyasi parti lideri, bu toplantıda Cumhurbaşkanı’nın geçiş süreci sonrasındaki yetkilerini ele aldı. Partilerin tabanlarından 'Adayı açıklayın' baskıları gelmesine rağmen bu toplantı da aday isminin gündeme gelmediği öğrenildi.6'lı masa

HDP:Kendi adayımızı çıkarırız

Altılı masa toplantısının yapıldığı saatlerde HDP de 5. Olağan Kongresini gerçekleştirdi. Daha önce Mansur Yavaş ve Meral Akşener'in adaylıklarını veto eden HDP kanadından bu defa da sert mesajlar çıktı. Altılı masanın gizli ortağı olan HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Cumhurbaşkanlığı seçimde tutumlarının net olduğunu belirterek "Kamuoyu önünde açık, şeffaf görüşmeler yapılması halinde tutum belgemizde de belirttiğimiz ilkeler çerçevesinde müzakerelere ve ortak aday fikrine açığız. Eğer bu çağrımıza karşılık bulamazsak en doğal hakkımız olan seçimlere kendi adayımızla girme seçeneği de güçlü bir seçenek olarak durmaktadır" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da "Türkiye halkları, kriz iktidarına da restorasyon siyasetine de asla mahkûm ve muhtaç değildir. HDP, salt nehri geçmek üzere yapılan hiçbir siyasi hesapta köprü olmayacaktır" ifadelerini kullandı.