HDP yine bildiğiniz gibi… Tam kadro hainlik!
PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin skandalları bitmek bilmiyor. HDP heyeti hendek operasyonlarında etkisiz hale getirilen teröristin mezarını ziyaret etti.04 Haziran 2019 Salı 07:42
HDP yöneticileri, Diyarbakır Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile ölen teröristlerin mezarlarını ziyaret etti.
HDP Diyarbakır Milletvekilleri Remziye Tosun, Saliha Aydeniz, Musa Farisoğulları, HDP ile DBP il ve ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleri, terörist mezarlıklarını beraber gezdiler.
Hendek operasyonunda ölen teröristler
Hain terör örgütünün savunucularının gezdikleri mezarlıkların, Hendek operasyonunda öldürülen teröristlere ait olduğu belirtildi.
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