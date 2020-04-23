HDP yine bildiğiniz gibi! Sırrı Sakık 'sözde özerklik' propagandası kesilince çıldırdı

23 Nisan özel oturumunda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, TBMM'de sözde özerklik vurgusu yaptı, terör destekçiliği yapan HDP'li belediyelere kayyım atanmasının kabul edilemeyeceğini ileri sürerek bir skandala imza attı.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar'ın küstah sözlerinin ulusal kanallarda yarıda kesildiğini söyleyen HDP eski milletvekili Sırrı Sakık, "Bu vatan kimin? Siz kimsiniz? Ulusal egemenlik değil, egemenlerin ulusu bu!" diye tweet atarak büyük tepki topladı.

Meclis'te sözde özerklik vurgusu yaptı!

HDP Eş Genel Başkanı, 23 Nisan 1920'de açılan Meclis'in yetkilerinin çok önemli bir bölümünü yerel yönetimlere devrettiğini, yerel yönetimlere verdiği yetkilerin kendi yetkilerini sınırladığını belirtti. Sistemin merkezinde özerkliğin olduğunu söyleyen Sancar, "Rıza istiyorsanız, birlik istiyorsanız çeşitliliği kabul edeceksiniz." diye küstah ifadeler kullandı.

PKK'lıları işe almaktan terörist cenazesine katılmaya, dağa terörist toplamaktan terör örgütüne üye olmaya kadar birçok vukuatı olan HDP'li belediyelere kayyım atanmasına değinen HDP Eş Genel Başkanı Sancar, "Yerel yönetimlerin en güçlü olduğu dönemin 100. yılında, yerel yönetimleri neredeyse fiilen lağvetmeyle yönelik bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Bu kabul edilemez." şeklinde skandal sözler sarf etti.

CHP'li belediyelerin yardımlarının engellendiği iddiasında da bulunan Sancar, "Ne kayyım uygulaması kabul edilebilir, ne de CHP'li belediyelerin krizi yönetmek için sarf ettikleri çabaların engellenmesi kabul edilebilir." dedi.

Sırrı Sakık'tan küstah sözler

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un fazladan 4 dakika konuşmasına müsaade ettiği HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın skandal sözlerinin ulusal kanallarda yarıda kesildiğini söyleyen HDP eski milletvekili Sırrı Sakık, "Bu vatan kimin? Siz kimsiniz? Ulusal egemenlik değil, egemenlerin ulusu bu!" diye tweet atarak büyük tepki topladı.

İşte o tepki çeken tweet: