HDP vekilliği vizesi Kandil’den

Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından kabul edilen HDP’nin kapatılması iddianamesine göre terör örgütü PKK’nın onay vermediği kişiler HDP’den seçim listelerine giremiyor. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline gelerek Anayasaya aykırı hareket eden HDP’nin kapatılması için hazırlanan iddianamede, terör örgütü ile işbirliği içinde hareket eden, milletvekili, belediye başkanı gibi önemli görevlere getirilen kişilerin faaliyetleri teker teker ayrıntıları ve delilleri ile anlatıldı. HDP’li belediyelerin tüm araç gereçlerinin yanı sıra, halktan topladıkları paraları PKK terör örgütüne aktardıkları anlatılırken, milletvekillerinin de örgütün propagandasını yapmanın yanı sıra Kandil’den aldıkları talimatlar ile hareket ettikleri de iddianamede yer aldı.

Tuncel’i cezaevinden çıkarmak için milletvekili seçtirdiler!

Cezaevine düşmüş örgüt üyelerini kurtarmak için milletvekili seçtirerek çıkarttıkları da iddianamenin Sebahat Tuncel bölümündeki tanık örgüt üyelerinin itiraflarında yer aldı. İddianamenin 5. srasında bulunan Tuncel hakkında, “Yasadışı PKK/KCK terör örgütü adına Ülkemizde faaliyet yürüten KCK/TM yapılanması içinde KCK Sözleşmesinin 14. maddesinin 2. fıkrasında bulunan Siyasal Alan Merkezi içerisinde örgütsel faaliyetler yürüttüğü, KCK/PKK terör örgütünün kadın alanı olan DÖKH (Demokratik Özgür Kadın Hareketi) Kadın alanı yürütmesinde aktif bir şekilde yer aldığı, bu faaliyetleri kapsamında Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kitlesel eylemlerde görevlendirildiği, bu hususun KCK/PKK terör örgütünün kadın yapılanması olan DÖKH’e bağlı faaliyet yürüten örgüt mensuplarının isimlerinin yazılı olduğu el yazması dokümanda da sabit olduğu, yine KCK/TM yapılanmasının DÖKH içerisinde KCK/PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın talimatı ile kurulan Siyaset akademilerinde ‘PKK Tarihi’ konusunda eğitim verdiği, kısaca şüphelinin siyasi kimliği adı altında PKK/KCK silahlı terör örgütünün ideolojisi ve amacı doğrultusunda örgüte halk desteği sağlamak, örgüt ideolojisini yaymak ve geniş kitlelere ulaşmak amaçları doğrultusunda örgüt içerisinde kendisine verilen görevleri yerine getirdiği” tespitleri ortaya konuldu.

Örgüt üyeleri tarafından teşhis edildi

Terör örgütü PKK’ya yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonlarda sağ olarak ele geçirilen teröristlerin itiraflarına da yer verilen iddianamede gizli tanık Bahar’ın, “Sebahat Tuncel: DTK üyesidir, bir dönem Kandil’de siyasi eğitim aldı, halen milletvekilidir” sözlerine yer verilerek örgüt tarafından özellikle cezaevinden çıkartılmak için milletvekili seçtirildiği ve bizzat PKK’nın sözde yönetim kadrosu tarafından yönlendirildiği anlatıldı. Teşhis tutanağı yaptırılan terör örgütü üyesi Saim Baran’ın fotoğraflarla teşhis ettiği Tuncel için şu ifadeleri kullandığı görüldü: “Bu şahsın KCK/TM (Koma Ciwaken Kürdistan-Kürdistan Halklar Topluluğu/Türkiye Meclisi) içerisinde KJA bünyesinde sözde Kadın yapılanması içerisinde Kadro olarak tabir edilen ve tüm yaşamını terör örgütü faaliyetlerine adayan örgüt mensuplarındandır. Hatırladığım kadarıyla 2008 yıllarında cezaevinde bulunduğu sırada İstanbul ilinden milletvekili seçilerek cezaevinden çıktığını, sık sık Diyarbakır iline gelerek sözde kadın çalışmaları adı altında faaliyetler yürüttüğünü biliyorum. HDP içerisinde siyaset yapan ve gerekse belediye başkanı olarak seçilen şahısların hiçbir zaman kendi iradeleriyle özgürce aday listelerini belirleyemediklerini, Türkiye’de yapılan genel ve yerel seçimlerde geçmişte adı BDP günümüzde HDP olan siyasi partilerin terör örgütünün Kandil’de bulunan üst yönetimi tarafından belirlenmiş örgüt kadrolarından oluşan adayları listelerine dâhil ederek yerel veya genel seçimlerde seçilmelerinin sağlandığını, bu sayede terör örgütünün KCK/TM adına faaliyet yürüten kadroları yerel yönetimlere ve milletvekili olarak meclise girmeleri sağlandığını söylemekle birlikte bu şahıs da kadro olarak terör örgütünün üst kademesinin onayıyla milletvekili seçildi.”