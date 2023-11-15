  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte bu yüzden Togg! Mercedes'ten büyük skandal

Ünlü bankadan şok eden karar! Türkiye'deki şubelerini peş peşe kapatmaya başladılar

İnsanlık tarihinin yüz karası… 116 bin Müslüman evlerinden sürgün edildi: 17 bin kişi açlık, soğuk ve hastalıktan öldü: Acısı hâlâ yüreğimizde

İsrail'den KKTC'de gizli hamle! Sessiz sedasız başlamışlar... Acilen Türkiye'nin devreye girmesi lazım

Dosyalar arasında ne fark var? Anayasa Mahkemesi'ne Can Atalay sorusu

Osmanlı Hanedanı Sultan 2. Mahmud bu unvanıyla dünyaya nam saldı: “Son derece önemli, devasa boyutta” Üzerinde titizlikle çalışılıyor

Hak-İş'ten üyelerine TROY kart çağrısı!

Burak Yılmaz giderayak Beşiktaş'ı karıştırdı! Taraftarlar çileden çıktı

Azerbaycan'dan skandal İsrail kararı! Kardeş ülke asrın ayıbına imza attı

Emeklilere büyük müjde geldi! En düşük aylık bu kadar olacak
Gündem HDP ve MHP'li vekiller birbirine girdi! 'Ağzını topla adi herif'
Gündem

HDP ve MHP'li vekiller birbirine girdi! 'Ağzını topla adi herif'

Yeniakit Publisher
2023-11-15 03:44:00 -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda HDP'li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sözlerine tepki gösteren MHP'li Erhan Akçay, 'Psikolojik dengesi bozulmuş. Sen ağızını topla adi herif.' dedi.

Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki sözlerini hedef alan HDP'li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Haddini bileceksin" çıkışını yaparken, MHP'li Erhan Akçay "Ağızını topla" diyerek söze girdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda hararetli anlar yaşandı.

Meclis’te nabızları yükselten konu, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bugünkü grup toplantısındaki cümleleri oldu.

Devlet Bahçeli gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu toplantısında, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na da değindi.

Bahçeli, şu cümleleri kullandı;
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Leyla Güven, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Figen Yüksekdağ, Can Dündar başta olmak üzere PKK’lı ve FETÖ’cülere hak ihlali kararıyla can simidi uzatan Anayasa Mahkemesi’dir.

Gergerlioğlu'ndan sert sözler

Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis’te konuyu oldukça hararetli bir şekilde ele aldı.

Gergerlioğlu’nun “Bu hakaret ve iftiraları misliyle Bahçeli’ye iade ediyorum. Halkın vekiline hakaret, halka hakarettir. Hukuka çarpacaksın Bahçeli, haddini bileceksin Bahçeli, Anayasayı ve AYM’yi tanıyıp yerine oturacaksın Bahçeli, soy adımı bile yanlış telaffuz eden Bahçeli Türkçe öğren de gel.” İfadeleri sonrasında MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay da yükseldi.

"Ağızını topla, adi herif"

Söz hakkı alan Erhan Akçay, “Biraz evvel yerinden konuşma yapan Gergerlioğlu’nun bütün hadsiz sözlerini kendisine iade ediyoruz ve en kısa sürede bir psikiyatrik tedavi görmeli. Psikolojik dengesi bozulmuş. Sen ağızını topla adi herif.” ifadelerini aktardı.

Yaşanan polemik sonrasında Meclis’te sesler yükselerek birbirine girdi.

Selçuklu Belediye Meclisi Filistin'e destek bildirisi yayınlandı
Selçuklu Belediye Meclisi Filistin'e destek bildirisi yayınlandı

Aktüel

Selçuklu Belediye Meclisi Filistin'e destek bildirisi yayınlandı

ABD'de şok! "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganı Temsilciler Meclisi'nde yankılandı! Beyaz Saray'dan hemen açıklama geldi
ABD'de şok! "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganı Temsilciler Meclisi'nde yankılandı! Beyaz Saray'dan hemen açıklama geldi

Dünya

ABD'de şok! "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganı Temsilciler Meclisi'nde yankılandı! Beyaz Saray'dan hemen açıklama geldi

Meclis yetkilileri şaşkına döndü! Osman Yüksel Serdengeçti'nin kravat anısı
Meclis yetkilileri şaşkına döndü! Osman Yüksel Serdengeçti'nin kravat anısı

Gündem

Meclis yetkilileri şaşkına döndü! Osman Yüksel Serdengeçti'nin kravat anısı

İYİ Partili Ümraniye Belediye Meclis Üyesi Murat Daşdemir AK Parti'ye katıldı
İYİ Partili Ümraniye Belediye Meclis Üyesi Murat Daşdemir AK Parti'ye katıldı

Siyaset

İYİ Partili Ümraniye Belediye Meclis Üyesi Murat Daşdemir AK Parti'ye katıldı

İsrail Meclisi'nde skandal oylama!
İsrail Meclisi'nde skandal oylama!

Gündem

İsrail Meclisi'nde skandal oylama!

Irak'ta Meclis Başkanı'nın vekilliği düşürüldü
Irak'ta Meclis Başkanı'nın vekilliği düşürüldü

Dünya

Irak'ta Meclis Başkanı'nın vekilliği düşürüldü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Afgan madencinin yakıldığı olayda kan donduran ifadeler! Göçmenin bu ülkede adı yok | Göçmen düşmanlığı yapan bütün siyasi partiler vahşetten sorumlu
Yaşam

Afgan madencinin yakıldığı olayda kan donduran ifadeler! Göçmenin bu ülkede adı yok | Göçmen düşmanlığı yapan bütün siyasi partiler vahşetten sorumlu

Afganistan'dan Türkiye'ye gelen Afganistan uyruklu Vezir Mohammed Nourtani (50) kaçak bir madende çalışırken fenalık geçerip hayatını kaybet..
İşte bu yüzden Togg! Mercedes'ten büyük skandal
Otomotiv

İşte bu yüzden Togg! Mercedes'ten büyük skandal

Dünyanın önde gelen otomobil üreticisi Mercedes Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail merkezli kuruluşa bağışta bulunduklarını açıkladı. Şirketin CE..
Nevşin Mengü Ebu Ubeyde'yi hedef aldı: Kahramanmış, asıl bir katil de Hamas
Gündem

Nevşin Mengü Ebu Ubeyde'yi hedef aldı: Kahramanmış, asıl bir katil de Hamas

Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Nevşin Mengü, Hamas ve El Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde'yi ağır sözlerle hedef aldı. İsrai..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23