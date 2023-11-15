HDP ve MHP'li vekiller birbirine girdi! 'Ağzını topla adi herif'

Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki sözlerini hedef alan HDP'li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Haddini bileceksin" çıkışını yaparken, MHP'li Erhan Akçay "Ağızını topla" diyerek söze girdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda hararetli anlar yaşandı.

Meclis’te nabızları yükselten konu, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bugünkü grup toplantısındaki cümleleri oldu.

Devlet Bahçeli gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu toplantısında, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na da değindi.

Bahçeli, şu cümleleri kullandı;

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Leyla Güven, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Figen Yüksekdağ, Can Dündar başta olmak üzere PKK’lı ve FETÖ’cülere hak ihlali kararıyla can simidi uzatan Anayasa Mahkemesi’dir.

Gergerlioğlu'ndan sert sözler

Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis’te konuyu oldukça hararetli bir şekilde ele aldı.

Gergerlioğlu’nun “Bu hakaret ve iftiraları misliyle Bahçeli’ye iade ediyorum. Halkın vekiline hakaret, halka hakarettir. Hukuka çarpacaksın Bahçeli, haddini bileceksin Bahçeli, Anayasayı ve AYM’yi tanıyıp yerine oturacaksın Bahçeli, soy adımı bile yanlış telaffuz eden Bahçeli Türkçe öğren de gel.” İfadeleri sonrasında MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay da yükseldi.

"Ağızını topla, adi herif"

Söz hakkı alan Erhan Akçay, “Biraz evvel yerinden konuşma yapan Gergerlioğlu’nun bütün hadsiz sözlerini kendisine iade ediyoruz ve en kısa sürede bir psikiyatrik tedavi görmeli. Psikolojik dengesi bozulmuş. Sen ağızını topla adi herif.” ifadelerini aktardı.

Yaşanan polemik sonrasında Meclis’te sesler yükselerek birbirine girdi.