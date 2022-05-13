HDP ve Davutoğlu, Canan Kaftancıoğlu'na arka çıktı

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kararı sonrası HDP, Kaftancıoğlu'na arka çıktı. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu da HDP ile benzer görüşler paylaşarak Kaftancıoğlu'na destek verdi.

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'kamu görevlisine hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından verilen toplam 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı.

HDP, Kaftancıoğlu'na arka çıktı

Gelişme sonrası CHP'nin ittifak ortağı HDP'den art arda destek açıklamaları yapıldı.

Kaftancıoğlu'nun hüküm giymesini eleştiren HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Bu karar yargının değil siyasal erkin verdiği bir karardır" dedi.

"Örgütleyici kadını gözden kaçıramazsınız"

HDP vekili Filiz Kerestecioğlu ise, "Kendisini ilk Toplumsal Bellek Platformu aileleriyle yaptığı zaman tanıdım ve dost bildim. Mücadeleci, örgütleyici bir kadını zalimler asla gözden kaçırmaz! Ama zulümle abad olamayacaksınız. Bu ülkeyi kadınlar birlikte aydınlığa çıkaracağız. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, HDP ile aynı görüşleri savundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararına, "Yargı, Sn. Kaftancıoğlu kararı ile demokratik siyaseti hedeflemiştir. Siyasete göz dağı vererek, seçim sürecini etkilemek isteyenleri uyarıyorum: 90’ların yargıyı araçsallaştıran vesayetçi anlayışı ile iktidarda kalamazsınız. Ayarını bozduğunuz kantar, gün gelir sizi de tartar!" dedi.

Kaftancıoğlu'na destek veren Davutoğlu'nun HDP ile aynı fikirleri savunması sosyal medyada tepkilere neden oldu.