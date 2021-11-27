HDP ve CHP'nin el ele olduğu eylemde cinayete teşvik!İnsanlık düşmanı Feminaziler iyice azdı

Müslüman-Türk aile yapısını parçalamayı kendine görev edinen feminaziler geçtiğimiz gün İstanbul Taksim'de rezil bir eyleme daha imza attı. "Kadına şiddeti protesto etmek" bahanesiyle sokağa dökülen güruhun açtığı pankartlar ise dertlerinin kadın hakları olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Aile düşmanı feministler eylemde "kocanı öldür" yazılı pankart açarak kadınları alenen cinayete teşvik etti.

"Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kılıfıyla İstiklal Caddesi'nde toplanan başıbozuk feministler LGBT pankartları eşliğinde sözde kadın haklarını savundu.

Ellerinde, "Bu kenti ateşe veririz", "Kürdüz, transız, yoksuluz, toplaşarak kazanacağız" ve "AKP istifa" yazılı rezil pankartlar taşıyan feministlerin elindeki bir diğer pankartın ise "Ocağı söndür, kocanı öldür" olduğu görüldü. Kadınlara "erkekleri öldürün" şeklinde cinayet işleme tavsiyesinde bulunan feminazilerin eylemine HDP, Türkiye İşçi Partisi, Eğitim Sen, SES, Mor Çatı, Mezopotamya Ajansı gibi grupların yanı sıra terör sevici CHP İstanbul İl Başkan Canan Kaftancıoğlu'nun da katılması dikkatlerden kaçmadı.

Eylem yapmanın yasak olduğu İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapan feministler uyarıları da dinlemeyerek polisle çatıştı. Polis barikatlarını yıkan ve ortalıkta terör estiren feministlere çok sayıda tepki yağdı.

Ülke bütünlüğünü hedef alıyorlar

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Nilgün Ök, söz konusu eylemin aile birliğini bozma hedefi taşıdığını ve bölücülüğe hizmet ettiğini söyledi.

"Şiddetin şiddet dili kullanılan afişlerle üstesinden gelineceğine inanmıyorum. Şiddeti sevgi yenecek. Şiddet karşısında susmayacağız ama şiddeti şiddetle de çözemeyeğimizi bilmemiz gerekiyor" diyen Nilgün Ök şöyle devam etti:

"Yapılan yürüyüşler bölücülüğe hizmet ediyor. Amaçları aile birliğini bozmak ve toplumu deforme etmek. Kadına karşı şiddet tüm dünyanın sorunu. Biz bu konuda Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi sıfır tolerans ilkesinde kararlıyız. Haklarımızdan ödün vermeyeceğiz.”

Ailenin önemine vurgu yapan Gök, "Bizim en güçlü yanımız aile yapımız. En zor zamanlarımızda kenetleniyoruz. Bunu 15 Temmuz'da da gördük. Bunu ailede de görüyoruz. Aile ortamının sağlıklı olması gerekiyor ki çocuklar topluma kazandırılsın" ifadelerini kullandı.