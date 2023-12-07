HDP, TikTok’taki ahlaksız videolara sahip çıktı!

HDP Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, Dijital Mecralar Komisyonu Toplantısı'nda tepki çeken ifadeler kullandı. Çelenk, komisyon üyelerinin toplumsal ahlak ve çocuk hassasiyeti ile ilgili açıklamalarına, "Herkes burada çocuklar üzerinden ya da aile yapısı üzerinden bir süreci konuşuyor. Sizin toplumsal ahlaka bakışınız ile aileye bakışınız ile benim görüşüm aynı değil." şeklinde çıkıştı.

Yine Türkiye'yi ayağa kaldıran ahlaksız videolara ise, "Toplumun çoğunun TikTok kapatılsın diye bir düşüncesi yok. Bir kadının memesinin görünmesi üzerinden toplumsal ahlak konuşuluyor. Kadın memesi öyle korkunç bir şey değil. Plajlar kadın memesi kaynıyor." sözleri ile sahip çıktı.

TİKTOK'TAKİ AHLAKSIZ VİDEOLARA SAHİP ÇIKTI

HDP'li Sevilay Çelenk Özen, Dijital Mecralar Komisyonu Toplantısı'nda Türk aile yapısından ne kadar uzak olduğunu gözler önüne seren bir konuşma yaptı. Komisyon üyelerinin aile yapısı ve çocukların korunması ile ilgili sözlerini eleştiren Özen şu ifadeleri kullandı:

Herkes burada çocuklar üzerinden ya da aile yapısı üzerinden bir süreci konuşuyor. Sizin toplumsal ahlaka bakışınız ile aileye bakışınız ile benim görüşüm aynı değil. AK Parti bu ülkenin yüzde 35'ini temsil ediyor.

"PLAJLAR KADIN MEMESİ KAYNIYOR"

Özen, sözlerini şöyle sürdürdü:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Toplumun çoğunun TikTok kapatılsın diye bir düşüncesi yok. Bir kadının memesinin görünmesi üzerinden toplumsal ahlak konuşuluyor. Kadın memesi öyle korkunç bir şey değil. Plajlar kadın memesi kaynıyor."

KALDIRILAN ŞİDDET VE AHLAKSIZ VİDEOLARA DA SAHİP ÇIKTI

TikTok Avrasya Temsilcisi Emir Gelen'in şiddet, vandallık, ahlaksızlık içeren videoların yüzde 81'inin henüz yayınlanmadan sistemden çıkarıldığını açıklamasına da tepki gösteren, HDP'li Özen provokatif tavrına şöyle devam etti:

"16 milyon içeriğin kaldırılması, şikayet edilmeden kaldırılma oranının yüzde 81 olarak açıklanması korkunç bir tablo."