HDP, terör örgütüyle arasına mesafe koymalı

Mustafa Şaşmaztürk Ankara

Sarıgül bir soru üzerine ise, PKK uzantısı HDP’ye yönelik, “HDP keşke bugün terörle arasına mesafe koyabilseydi. HDP derhal silahlar gitsin çağrısı yapmalıdır” diyerek HDP ile ittifak içinde hareket eden CHP ve İP’e göndermede bulundu. Millete umut olduklarını belirten Sarıgül, “Türkiye Değişim Hareketi yeni değil. Şayet Türkiye mutlu olsaydı siyasi bir inisiyatif almazdık. Ve en vahimi bu ülkenin milyonları inancını kaybetmiş, siyaset kurumuna küsmüş. Ülkemizin büyük ve cesur bir değişime ihtiyacı var. İşte bu nedenle göreve talip olduk” dedi.

Sol’un da Sağ’ın da bekçisi değiliz

Siyasi çizgilerini anlatan Sarıgül, şöyle devam etti: “Biz bugün siyaset sahnesindeki partilerin hiçbirinin benzeri, ortağı, takipçisi ya da gölgesi değiliz. Biz, yepyeni bir siyaset anlayışı ile Türkiye’nin 83 milyonunun dertlerine çare olmak üzere gelen Türkiye Partisiyiz. Şunu çok net olarak ifade etmek isterim; Biz ne Sol’un ne Sağ’ın bekçisi değiliz. Bu kavramlar eskimiş ve değerini yitirmiştir. Biz bölmeye değil, birleştirmeye geliyoruz.

Lideri halk seçecek

Partimizin genel başkanı, partimize üye olan tüm yurttaşların oyuyla seçilecek. Artık Delegeler yok, tüm üyeler var. Partiyi 2 dönemde iktidara taşıyamayan genel başkan görevi yeni bir isme bırakacak.”