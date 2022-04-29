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Gündem HDP Tekirdağ İl Başkanı tutuklandı
Gündem

HDP Tekirdağ İl Başkanı tutuklandı

HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk, 'örgüt üyesi olmak' ve 'örgüt propagandası' yapmak suçlamalarından tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 07:25:00 -
HDP Tekirdağ İl Başkanı tutuklandı

Tekirdağ'da, 'PKK soruşturması' kapsamında gözaltına alınan HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk, tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Direk, çıkarıldığı mahkemede, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarından tutuklandı.

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