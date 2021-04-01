HDP seviciliği sebebi ile art arda tepkiler almıştı: İBB Başkanı CHP'li İmamoğlu İstanbullunun milyonlarını dindar seçmene göz kırpmak için kullandı!

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Yerel seçimler öncesinde Kur'an-ı Kerim okuyan, seçimi kazandıktan sonra da içki masalarında poz veren CHP'li Ekrem İmamoğlu, İngiltere'nin ünlü müzayede evi Sotheby's tarafından açık arttırmaya sunulan; el yazması Kur'an-ı Kerim sayfaları ile Mesnevi ve Bahaeddin Veled'in İbtidâ-Nâme’sini satın aldı.

Yine gösteriş peşinde!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapılan satın alışları twitter hesabından paylaştığı mesajla duyurdu. İmamoğlu, "Bugünkü müzayedede, paha biçilmez 9 Kur'an-ı Kerim ve elyazmaları satın aldık. Zuhruf Suresi'nin yeraldığı 1200 yıllık Maide Suresi'nin yeraldığı, 1100 yıllık 5 surenin yeraldığı, 700 yıllık Kur'an-ı Kerim sayfaları

Mesnevi ve Bahaeddin Veled'in İbtidâ-Nâme’si artık İstanbul'un." dedi.

Tasavvuf Müzesi açmaya hazırlanıyor

Müzayededeki satın alışları duyuran İmamoğlu, ardından da İstanbul'a bir Tasavvuf Müzesi kurulacağını açıkladı. İmamoğlu'nun duyurusunu yaptığı satın alınan Kur'an-ı Kerim sayfaları ile açılması planlanan müze, terör sevici HDP'lilerle ilişkisinin vatandaşlar tarafından tepki ile karşılanmasına karşın bir hamle olarak yorumlandı.

Ne kadar ödendiği açıklanmadı

Öte yandan İBB kaynakları tarafından yapılan bu satın almalara ne kadar ücret ödendiği açıklanmadı. Diken'de yer alan haberde ise açık artırmayı gerçekleştiren Britanya’daki Sotheby’s müzayede evininin sitesinde fotoğrafları paylaşılan üç parçadan birisinin fiyatı 37 bin 800’er sterlin (430 bin lira), diğerinin fiyatı ise 32 bin 760 sterlin (376 bin lira) olarak ifade edildi. İmamoğlu daha öncede İngiltere'den 770 bin sterlin (yaklaşık 8,6 milyon lira) karşılığında Fatih Sultan Mehmet portresi almıştı.