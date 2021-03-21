HDP örgütleri CHP’ye geçiyor

Kandil’deki terör baronlarının sesi olan HDP’ye açılan kapatma davası sonrası Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki CHP teşkilatlarıyla HDP arasında ‘adaylık’ temasları başladı.

Kulislerde HDP’nin DBP’ye katılacağı ara seçimi zorlayacağı gibi senaryolar konuşuluyor.

Ancak bölgede CHP ile HDP arasındaki temaslar hızlandı. Gizli yürütülen Millet İttifakı’nın aşikar hale geleceği, bazı HDP’lilerin Saadet Parti’liler gibi, CHP listelerinden seçime gireceği belirtiliyor.

HDP’nin kapatılması…

HDP’nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması sonrası partide panik her geçen gün artıyor.

PKK’nın politik tetikçisi HDP’nin yasal sınırlar içinde hareket eden bir parti gibi gösterilmesi çabası maşeri vicdanı yaralarken ‘siyasi partiler kapatılamaz’ yaygarası koparanlar, büyük bir ikiyüzlülüğe imza atmaya devam ediyor.