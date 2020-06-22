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Aktüel

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 294’üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 294’üncü gününe girdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 15:07:34 -
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 294’üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 294’üncü gününe girdi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 294’üncü gününde de devam ediyor. 6 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan için oturma eylemine devam eden Aydan Arslan, 294 gündür burada oturduklarını, eylemlerine devam edeceklerini söyledi. Sadece evlatlarını istediklerini başka bir şey istemediklerini belirten Arslan, "Beni duyuyorsa, beni görüyorsa eve gelsin. Devletimize, askerlerimize sığınsın. Yaz, kış demedik, hastalık demedik, bu hastalığı da hiç dinlemedik, ölümü göze aldık burada eylemimize devam ettik. Oturmaya da devam edeceğiz, evlatlarımız gelinceye kadar burada eylemimizi sürdüreceğiz. Biz hepimiz evlatlarımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz, başka bir şey istemiyoruz ki onlardan" dedi.

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