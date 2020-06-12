  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 284’üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 284’üncü gününe girdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 13:08:45 -
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 284’üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 284’üncü gününe girdi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 284’üncü gününde de devam ediyor. 9 yıl önce Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 14 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu belirten baba Ömer Tokay, 284 gündür bura eylemde olduklarını, oğlunun Özgür Yurttaş Derneği tarafından kandırılıp götürüldüğünü ifade etti. Şırnak ve Hakkari’den sonra Irak’a götürüldüğünü aktaran acılı baba Tokay, "Çocuğumu kandırarak götürdüler. Belli kuvvetli olanlar çocuklarını getirdiler. Tüm milletvekillerine sesleniyorum, Avrupa Parlamentosuna sesleniyorum, Avrupa Birliğine sesleniyorum, onlara destek vereceklerine gelip bize destek versinler. Bizim bu çocuklarımızı bu zalimlerin elinden kurtarsınlar. Buradaki bütün anneler, babalar perişandır. Buraya gelmeyen nice aileler vardır" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı