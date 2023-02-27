HDP o ismi ortaya attı! Doğu Perinçek'e bile gülmüyoruz, ama ona güleriz

Altılı masaya görünürde katılmayan ve uzak dururmuş numarası yapan HDP'nin, cumhurbaşkanı aday olarak Ertuğrul Kürkçü'yü göstereceğini belirten Engin Ardıç, "Çok güleriz. Doğu Perinçek'e bile gülmüyoruz, alıştık, ama ona güleriz" dedi.

Ardıç, "Kazanması hiçbir şekilde mümkün olmayan adamın aday gösterilmesi kime ne fayda sağlayacaktır?" diye sorduğu Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Masaya görünürde katılmayan ve uzak dururmuş numarası yapan HDP, aday olarak Ertuğrul Kürkçü'yü gösterecekmiş.

Çok güleriz.

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Doğu Perinçek'e bile gülmüyoruz, alıştık, ama ona güleriz.

Keşke Garo Paylan'ı gösterselerdi!

(...) Elli yıldır "samanlık mucizesi" olarak tanınan adamın son numarası olur.

Kazanması hiçbir şekilde mümkün olmayan adamın aday gösterilmesi kime ne fayda sağlayacaktır?

Yüzde 10 oy toplarsa büyük başarıdır.

Keza... İP adayı, yani İmamoğlu veya Yavaş...

CHP'den ya istifa edecek ya da kovulacaklardır.

Peki yüzde kaç oy alacaklardır?

Yüzde 10 falan.

Eee? Ne kalıyor geriye?

Yüzde 25 gibi bir oyla Kemal Kılıçdaroğlu.

Bu durumda seçimi kim kazanıyor?

Elbette Tayyip Erdoğan. (...)"