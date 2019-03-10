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HDP mitinginde yakalandılar! Eski başkan...

Şanlıurfa'da düzenlenen HDP mitinginde, eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi terör propagandası suçundan gözaltına alındı.

10 Mart 2019 Pazar 18:15
HDP mitinginde yakalandılar! Eski başkan...

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen HDP mitinginde aralarında eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın da bulunduğu 3 kişi, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

HDP İlçe Başkanlığı tarafından Demirci yolundaki meydanda düzenlenen mitinge katılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak birer konuşma yaptı.

Terör propagandası gözaltısı

Mitingin ardından polis ekipleri, Sadak'ı ve beraberindeki 2 kişiyi terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 18:15
  1. Şanlıurfa
  2. Selim Sadak
  3. eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak

YORUM YAZ

  • avbavb37 dk önce
    bu işin şüphesimi var.

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