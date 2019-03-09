HDP mitinginde 'Ölürüm Türkiyem' sesleri İstanbul'da topladığı bir avuç HDP'liye miting düzenleyen Kandil'in sözcüsü Pervin Buldan, konuşma yaptığı sırada 'Ölürüm Türkiyem' sesleri yükseldi.

31 Mart yerel seçimleri için batıda CHP ve İP’le ittifak yapan HDP, İstanbul Zeytinburnu’nda miting düzenlemek istedi. 15 Temmuz Meydanı'nda bir avuç HDP'li PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Zeytinburnu'nda partililerle bir araya geldi. Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda topladığı bir avuç HDP'liye seslendiği sırada, meydanın bir diğer tarafından yükselen Ölürüm Türkiyem şarkısı, Buldan’a adeta cevap oldu.

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