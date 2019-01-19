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HDP mitinginde 'Apo' sloganları! Polis müdahale etti

HDP’nin Diyarbakır’da gerçekleştirdiği mitingin ardından izinsiz bir şekilde yürüyüş yapan grup, polisin tazyikli suyla müdahalesi sonrası dağıldı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 22:30
HDP mitinginde 'Apo' sloganları! Polis müdahale etti

HDP tarafından Yenişehir ilçesinde bulunan İstasyon Meydanı'nda miting düzenlendi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mitinge, HDP’li milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın konuşması sonrası alanı terk etmeye başlayan kalabalıktan bir grup, slogan atarak yürümek istedi. Polisin dağılın anonslarına rağmen yürüyüşüne devam eden gruba, TOMA'dan basınçlı suyla müdahale edildi.

Kısa süreli müdahalenin ardından güvenlik güçleri, gruptaki kişileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, yapılan GBT kontrolünün ardından serbest bırakıldı.

 

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 22:30
  1. Pervin Buldan
  2. HDP’li milletvekilleri
  3. Yenişehir
  4. HDP

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