HDP mitinginde 'Apo' sloganları! Polis müdahale etti HDP’nin Diyarbakır’da gerçekleştirdiği mitingin ardından izinsiz bir şekilde yürüyüş yapan grup, polisin tazyikli suyla müdahalesi sonrası dağıldı.

HDP tarafından Yenişehir ilçesinde bulunan İstasyon Meydanı'nda miting düzenlendi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mitinge, HDP’li milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın konuşması sonrası alanı terk etmeye başlayan kalabalıktan bir grup, slogan atarak yürümek istedi. Polisin dağılın anonslarına rağmen yürüyüşüne devam eden gruba, TOMA'dan basınçlı suyla müdahale edildi. Kısa süreli müdahalenin ardından güvenlik güçleri, gruptaki kişileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, yapılan GBT kontrolünün ardından serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.