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HDP Mardin ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

HDP belediye başkan adayları için aday aday başvuruları 5 Aralık'ta sona ermesiyle birlikte 2019 yerel seçim HDP Mardin belediye başkan adayları son dakika merak ediliyor. HDP'nin güçlü olduğu illerin başında gelen Mardin HDP ilçe belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? Mardin HPD belediye başkan adayları kim oldu? İşte HDP Mardin ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim son durum.

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:42
HDP Mardin ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

HDP belediye başkan adayları için aday aday başvuruları 5 Aralık'ta sona ermesiyle birlikte 2019 yerel seçim HDP Mardin belediye başkan adayları son dakika merak ediliyor. HDP'nin güçlü olduğu illerin başında gelen Mardin HDP ilçe belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? Mardin HPD belediye başkan adayları kim oldu? İşte HDP Mardin ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim son durum.

HDP 2019 yerel seçimleri için belediye başkan adayları merak ediliyor. HDP belediye başkan aday adaylık başvuruları 5 Aralık'da sona ermesinden sonra şimdi gözler HDP'nin 2019 belediye başkanlık seçimleri için adaylarına çevrildi. Peki 2019 HDP belediye başkan adayları kim oldu?  Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2019 yerel seçimler için CHP ile ittifak yapmak için dirsek temasını sürdürüyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında HDP ile ittifak yapacağı söylense de HDP İstanbul (İBB) adayı Celal Doğan, HDP İzmir belediye başkan adaylığı için ise Sırrı Sakık'ın ismi geçiyor. HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayının da merak edildiği HDP’nin birçok ildeki belediyelerine kayyum atanmıştı. Kayyum atamalarıyla hizmete kavuşan bölge halkı, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için partilerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. AK Parti Mardin belediye başkan adayı Mehmet Vecdi Kahraman oldu. HDP Midyat belediye başkan adayı, Dargeçit HDP belediye başkan adayı, HDP Derik belediye başkan adayı açıklandı mı? HDP Mardin belediye başkan adayı ve Mardin HDP ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. 

Mardin belediye seçim sonuçları 2014

Bağımsız % 52

AK Parti % 37

SP % 2

Dargeçit belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 60

AK Parti % 33

Hüda Par % 4

Derik belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 64

AK Parti % 32

Hüda Par % 1

Kızıltepe belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 61

AK Parti % 32

Hüda Par % 2

Mazıdağı belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 61

AK Parti % 26

Hüda Par % 8

Midyat belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 43

BDP % 31

SP % 22

Nusaybin belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 78

AK Parti % 16

Hüda Par % 2

Ömerli belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 35

AK Parti % 34

SP 9 28

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 16:42
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Diyarbakır
  4. HDP Mardin ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
  5. HDP Mardin belediye başkan adayları 2019
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  8. HDP derik belediye başkan adayı 2019
  9. HDP Dargeçit belediye başkan adayı 2019

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