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Gündem HDP kongresinde teröristbaşı Öcalan'ın posteri açtılar! Maskeli 2 kişi paketlendi
Gündem

HDP kongresinde teröristbaşı Öcalan'ın posteri açtılar! Maskeli 2 kişi paketlendi

Yeniakit Publisher
2023-10-15 15:31:00 - 2023-10-15 16:00:02

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP’nin yeni partisi Yeşil Sol Parti Kongresi'nde sahneye çıkan 2 şahıs teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın posterini açtı. Kongreye katılanlar tarafından da alkışlanan örgüt sempatizanları gözaltına alındı.

Ankara’da gerçekleştirilen Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin (YSP) olağanüstü kongresinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün elebaşının posterini açan iki şahıs gözaltına alındı.

Çankaya ilçesinde Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda gerçekleşen YSP’nin olağanüstü kongresinde, iki şahıs sahneye çıkarak PKK/KCK silahlı terör örgütünün elebaşının posterini açtı.

2 şüpheli gözaltına alındı

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde posterleri açan iki şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

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