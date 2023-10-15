HDP kongresinde teröristbaşı Öcalan'ın posteri açtılar! Maskeli 2 kişi paketlendi
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP’nin yeni partisi Yeşil Sol Parti Kongresi'nde sahneye çıkan 2 şahıs teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın posterini açtı. Kongreye katılanlar tarafından da alkışlanan örgüt sempatizanları gözaltına alındı.
Ankara’da gerçekleştirilen Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin (YSP) olağanüstü kongresinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün elebaşının posterini açan iki şahıs gözaltına alındı.
Çankaya ilçesinde Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda gerçekleşen YSP’nin olağanüstü kongresinde, iki şahıs sahneye çıkarak PKK/KCK silahlı terör örgütünün elebaşının posterini açtı.
2 şüpheli gözaltına alındı
Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde posterleri açan iki şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.