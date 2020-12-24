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Aktüel HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu:
Aktüel

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu:

"Çıplak arama gerçeğini örtmek için bize yalanlar, hakaretler, iftiralar, suç duyurularıyla istediğiniz kadar saldırın boşunadır"

Yeniakit Publisher
2020-12-24 12:19:32 -
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu:

TBMM (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Çıplak arama gerçeğini örtmek için bize yalanlar, hakaretler, iftiralar, suç duyurularıyla istediğiniz kadar saldırın boşunadır." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çıplak aramayı gündeme getirdiği için kendisine çok sayıda hakaret ve iftira yapıldığını belirterek, "Milletin bireylerinin uğradığı bu utanç verici cinsel işkenceyi kamuoyuna duyurduğumuz için bütün bunlar yapılıyor." diye konuştu.

İddialarını iktidar tarafından reddedildiğine dikkati çeken Gergerlioğlu, "Cümle alem 'ben çıplak arandım' diyor, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 'inanamıyorum öyle bir şey mi olur' diyor. Sen başka bir dünyada yaşıyorsun herhalde. Çıplak arama gerçeğini örtmek için bize yalanlar, hakaretler, iftiralar, suç duyurularıyla istediğiniz kadar saldırın boşunadır." ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu, Uşak Emniyet Müdürü'nün kendisine yönelik hakaret ve iftiralarda bulunduğunu, çıplak arama iddialarıyla ilgili idari soruşturma başlatmadığını öne sürerek, Emniyet Müdürü Mesut Gezer hakkında yarın suç duyurusunda bulunacağını söyledi.



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