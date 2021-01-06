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Gündem HDP kendine böyle pay çıkarttı: Akıllara zarar 'kayyım' açıklaması!
Gündem

HDP kendine böyle pay çıkarttı: Akıllara zarar 'kayyım' açıklaması!

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokatörlere avuçlarını okşayarak destek veren HDP'lilerden Mithat Sancar, akıllara zarar bir 'kayyım' açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 23:58:00 - 2021-01-07 00:19:50
HDP kendine böyle pay çıkarttı: Akıllara zarar 'kayyım' açıklaması!

Boğaziçi’nde yaşanan provokasyonu avuçlarını okşayarak takip eden HDP'lilerden birbiri ardına açıklama geliyor. Yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulunan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da öprenci görünümlü provokatörlere destek verirlken akıllara zarar bir kayyım açıklamasında bulundu.

PKK ile ilişkili 'kayyım' atanan belediyeleri gündeme getirdi

Boğaziçi Üniversitesinde görevlendirilen Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane eden provokatörler taşkınlık çıkarttı. Dün üniversite içinde taşkınlık çıkaran grup bugün sınırları aşarak Kadıköy'e yürüdü. Öte yandan YÖK tarafından üniversitelerarası Rektör atanmasında bir kanunsuzluk olmadığı da açıklanmıştı. Tüm bu gelişmeler ışığında
açıklamalarda bulunan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, kendilerine akılalmaz bir pay çıkartarak PKK terör örgütü ile ilişkileri tespit edilince kayyım atanan belediyeleri gündeme getirdi. Sancar, "Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşananlar bütün Türkiye’ye kayyım gerçeğinin ne anlama geldiğini net biçimde gösterdi. Kayyım politikası üniversiteleri de egemenliği altına alacak duruma gelmiştir." dedi.

Yine aynı ayrımcı ifadeler! Kayyımların 'Kürt' belediyelere atandığını öne sürdü

PKK terör örgütü ile ilişkileri tespit edilen belediye başkanlarının görevden alınmasının Kürtlere yönelik bir uygulama olduğunu öne sürerek ırkçı ifadeler kullanan HDP'li Sancar, şunları söyledi:

"Kayyım politikası sadece Kürt belediyeleri ve HDP’li başkanlarla sınırlı kalmayacaktı, bunu biliyorduk. Bir yerde başlayan uygulamanın, baskıcı bir uygulamanın, zulüm politikasının orayla sınırlı kalması söz konusu olmaz. 'Kayyım politikası sadece belediyelere yönelik kısmı bir uygulama değil'demiştik. 'Bu, ülkeyi Kayyım Cumhuriyetine dönüştürmenin hazırlığı ve antrenmanıdır' demiştik. Zaten Türkiye’de hep böyle olmuştur. Bütün baskıcı ve kıyıcı pratikler önce Kürt şehirlerinde ve Kürt halkına karşı uygulanır. Orada olgunlaştığına kanaat getirilirse Türkiye’nin her yerinde yaygınlanlaştırılır."

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