HDP kapatılırsa milletvekilleri ne olacak?
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmasının ardından HDP 'nin kapatılması durumunda olabilecekler tartışılmaya başlandı. Merak edilen sorulardan ilki ise HDP'li milletvekillerinin durumu oldu. Peki, HDP kapatılırsa milletvekilleri ne olacak?
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dava açtığı HDP’nin kapatılması durumunda HDP’li milletvekillerinin durumu merak ediliyor. HDP'li milletvekilleri parti mi değiştirecek, bağımsız mı olacaklar? İşte detaylar...
HDP kapatılırsa milletvekilleri ne olacak?
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın inceleme başlattığı HDP’nin kapatılması durumunda HDP’li milletvekillerinin Demokratik Bölgeler Partisi’ne geçeceği iddiası yerini koruyor.
2014’te Barış ve Demokrasi Partisi'nin 3. Olağan Kongresinde alınan kararla adı değiştirilerek kurulan DBP’nin eş başkanlarından Saliha Aydeniz, Diyarbakır milletvekili seçildiği HDP’den Aralık 2019’da istifa etmişti.
Parti hakkında açılacak davanın kapatma ile sonuçlanması durumunda HDP milletvekillerinin Demokratik Bölgeler Partisi’ne geçecek.
Kaynak: Yeniçağ