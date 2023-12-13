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Siyaset HDP kameralar önünde Özgür Özel'i yerin dibine soktu! Böyle rezillik görülmedi
Siyaset

HDP kameralar önünde Özgür Özel'i yerin dibine soktu! Böyle rezillik görülmedi

Yeniakit Publisher
2023-12-13 19:22:00 - 2023-12-13 19:26:40

Yerel seçimlerde ittifak için kapısını çaldığı İYİ Parti'den olumsuz yanıt alan ve bugün HDP'ye ziyaret gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kameralar önünde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları tarafından rezil oldu.

Yerel seçimler öncesi İYİ Parti'ye yaptığı ittifak talebine olumlu yanıt alamayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yine HDP'ye koştu. HDP'ye ziyarette bulunan Özel'e, genel başkan yardımcıları Gül Çiftti, Gökhan Zeybek ile genel sekreter Selin Sayek Böke eşlik etti.

Özel'in, HDP Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, şöyle konuştu:

"Siyasi partilerin arasındaki diyalog hem o ülkenin demokrasisi açısından, hem o parlamentonun üretkenliği açısından, hem de o ülkedeki toplumsal barış açısından en önemli temel taşlarından bir tanesindir ve olmazsa olmazdır. Biz kurultayımızı yaptıktan sonra sayın eş genel başkanlarım arayarak kutlamışlardı. Sonra takvime baktığımda onlar da bizden hemen önce kurultaylarını yapmışlardı. Bizim o kurultay yoğunluğu içinde partimizden bir 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleşmemişti. Ben bugün heyetimizle birlikte o ziyareti gerçekleştirdim.

"Karşılıklı görüşmelerimiz sürecek"

Karşılıklı başarı dileklerini ifade ettik. Bir araya gelmişken Türkiye'yi ve dünyayı değerlendirdik, önümüzdeki süreci değerlendirdik. Çok verimli ve yapıcı görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Bundan sonraki süreçlerde de diyaloğumuz, karşılıklı görüşmelerimiz sürecek. Biz bu diyaloğun ve görüşmelerin Türkiye demokrasisine çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz."


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"CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi..."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise kameralar önünde CHP lideri Özgür Özel ile adeta alay ederek, Ekrem İmamoğlu ile birlikte eş genel başkanlık yaptığı imasında bulundu.

Hatimoğulları, konuşmasında Özel'e dönerek "CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi..." dedi. Özel'in bu sözleri gülerek karşılaması ise dikkatlerden kaçmadı.

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Yorumlar

Mehmet

Diyesin geldiyse de çekinme zaten öyle
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