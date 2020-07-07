HDP istismar ettiği kızların hesabını versin

Taha Özdemir Ankara

HDP’lilerin, TBMM’de genç evlilik mağdurlarını gündeme getiren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e ‘Çocuk istismarı meşrulaştırılamaz’ diyerek cevap vermesinden sonra Yeni Akit’e konuşan genç evlilik mağdurlarından Celile Çukur, “PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılıp istismara uğrayan kadınların hakkını neden aramıyorsunuz? Bizim eşlerimize istismarcı diyenlerle er ya da geç hesaplaşacağız” diye seslendi. Eşi cezaevinde olan Gülcihan Engin de, “Biz evlilik için bütün şartları yerine getirdik ama eşimi evliliğimizin devam eden yıllarında mahkum ettiler. Mahkeme sürecinde hamileydim ve doğmamış evladımı babasız bıraktılar” dedi.