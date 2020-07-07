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Gündem

HDP istismar ettiği kızların hesabını versin

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM’de genç evlilik mağdurlarını gündeme getirdi. HDP'nin istismar ettiği kızlar örnek gösterildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 09:57:00 -
HDP istismar ettiği kızların hesabını versin

 Taha Özdemir  Ankara 

HDP’lilerin, TBMM’de genç evlilik mağdurlarını gündeme getiren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e ‘Çocuk istismarı meşrulaştırılamaz’ diyerek cevap vermesinden sonra Yeni Akit’e konuşan genç evlilik mağdurlarından Celile Çukur, “PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılıp istismara uğrayan kadınların hakkını neden aramıyorsunuz? Bizim eşlerimize istismarcı diyenlerle er ya da geç hesaplaşacağız” diye seslendi. Eşi cezaevinde olan Gülcihan Engin de, “Biz evlilik için bütün şartları yerine getirdik ama eşimi evliliğimizin devam eden yıllarında mahkum ettiler. Mahkeme sürecinde hamileydim ve doğmamış evladımı babasız bıraktılar” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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