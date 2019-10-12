0553 313 94 23

HDP İskenderun ilçe eş başkanı tutuklandı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan kara propaganda yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan HDP İskenderun ilçe Başkanı Hülya Ateş tutuklandı.

12 Ekim 2019 Cumartesi 19:10
HDP İskenderun ilçe eş başkanı tutuklandı

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sosyal medyada terör propagandası yapanları takibe aldı. Polisin yaptığı çalışma sonrasında HDP İskenderun ilçe Başkanı Hülya Ateş, Barış Pınarı Operasyonu ile ilgili sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve terör örgütü propagandası yapma suçlaması ile gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamasının ardından Ateş, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan B.A.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 19:10
  1. HDP

YORUM YAZ

  • OvalıOvalı16 dk önce
    Bu adlı kontrol ne ?????
  • hercaihercai17 dk önce
    SALMAYIN BI DAHA! HDP DE KAPANSIN!

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Rasulayn’a zırhlı araç sevkiyatı
  1. Rasulayn’a zırhlı araç sevkiyatı
  2. Türkiye'den Arap Birliği'ne tepki
  3. Soylu, Akçakale'de esnafı ziyaret etti
  4. Vatandaşlardan Barış Pınarı..
  5. Kahraman Mehmetçik'in 12 yaşındaki..
  6. ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti
  7. Afyonkarahisar’da feci kaza: 1’i ağır..
  8. Yüz nakilli Recep Sert, silahlı..
  9. İşsizlik maaşını kaç ay alırım?..
  10. Terör şüphelisi 5 Suriyeliye gözaltı
  11. HDP İskenderun ilçe eş başkanı..
  12. Mardin Türk bayraklarıyla ala boyandı
  13. Macron, Trump ile telefonda görüştü:..
  14. İran'dan skandal Barış Pınarı Harekatı..
  15. Orman mühendislerinden Barış Pınarı..
  16. Ünder ve Demiral için skandal sözler:..
  17. Türkiye’den Arap Birliği’nin skandal..
  18. Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki:..
  19. Terör örgütüne büyük şok! Kritik isim..
  20. Suudi Arabistan'dan İran tankerine..
  21. Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin..
  22. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov:..
  23. Terör örgütü PKK/YPG'nin hain planı..
  24. Merakla beklenen Kuruluş Osman'ın..
  25. Arap Birliği'nden Barış Pınarı..
  26. Tarih filozofu Şahin Uçar’ın sanal..
  27. Azerbaycanlı gazilerden Barış Pınarı..
  28. Türk gazeteciler kayıt sırasında..
  29. Türkiye'den Suriye'deki DEAŞ'lı..
  30. Barış Pınarı Harekatı sonrası..
Bir ülkeden daha Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı
Bir ülkeden daha Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı
Putin'den skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Putin'den skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!
Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!
PKK paçavrası Yeni Yaşam'dan aşağılık manşet!
PKK paçavrası Yeni Yaşam'dan aşağılık manşet!

Günün Karikatürü

12 Ekim 2019
Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama
Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama