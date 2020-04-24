HDP IP'i kopardı! Örtülü ittifakta büyük kavga

31 Mart Yerel Seçimleri'nde HDP ile örtülü ittifak yapan İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti, HDP'yi terör örgütü PKK'nın yanında konumlandırıyor" dedi.

Bunun üzerine samanlık devrimcisi HDP'li Ertuğrul Kürkçü, Meral Akşener'e tepki göstererek "Ben sizi Gladio terör örgütünün Asenası olarak konumlandırıyorum" ifadesini kullandı.

Meral Akşener’in faili meçhul cinayetlerin yoğun olduğu 1990’lı yıllarda İçişleri Bakanı olmasına gönderme yapan Kürkçü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben sizi Gladio terör örgütünün Asenası olarak konumlandırıyorum" dedi.

İşte o paylaşım: