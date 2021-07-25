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Siyaset HDP ile kolkola giren Tunç Soyer'den 'pes' dedirten ikiyüzlülük
Siyaset

HDP ile kolkola giren Tunç Soyer'den 'pes' dedirten ikiyüzlülük

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, CHP İzmir İl Başkanlığı'nın da tam kadro katıldığı ve teröristbaşı Abdullah Öcalan için “tecridi kaldırın” çağrısının yapıldığı mitingde boy gösteren CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer, utanmadan sıkılmadan Fırat Kalkanı bölgesinde şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 13:47:00 -
HDP ile kolkola giren Tunç Soyer'den 'pes' dedirten ikiyüzlülük

Terör örgütü PKK’ya övgüler dizildiği ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan için “tecridi kaldırın” çağrısı yapılan İzmir’deki terör mitingine CHP İzmir İl Başkanlığı ile birlikte katılan CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medyadan “yüzsüzlüğün bu kadarına da pes” dedirten bir paylaşıma imza attı.

Dün Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine intikal halinde olan kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda iki askerin şehit olmuştu.

PKK’nın şehit ettiği askerler için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Soyer “Suriye'nin Fırat Kalkanı bölgesinde askeri aracımıza yapılan saldırı sonucu şehit olan iki askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.” İfadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısıyla kol kola girerek terör sevicilere destek olan Soyer’in, yine terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimiz ile ilgili ‘başsağlığı’ mesajı yayınlaması “İkiyüzlülük” olarak yorumlandı.

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