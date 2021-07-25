HDP ile kolkola giren Tunç Soyer'den 'pes' dedirten ikiyüzlülük

Terör örgütü PKK’ya övgüler dizildiği ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan için “tecridi kaldırın” çağrısı yapılan İzmir’deki terör mitingine CHP İzmir İl Başkanlığı ile birlikte katılan CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medyadan “yüzsüzlüğün bu kadarına da pes” dedirten bir paylaşıma imza attı.

Dün Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine intikal halinde olan kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda iki askerin şehit olmuştu.

PKK’nın şehit ettiği askerler için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Soyer “Suriye'nin Fırat Kalkanı bölgesinde askeri aracımıza yapılan saldırı sonucu şehit olan iki askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.” İfadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısıyla kol kola girerek terör sevicilere destek olan Soyer’in, yine terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimiz ile ilgili ‘başsağlığı’ mesajı yayınlaması “İkiyüzlülük” olarak yorumlandı.