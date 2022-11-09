HDP ile ittifak arayanlar oturduğu koltuğa baksın

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyetinin, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliğinin referanduma gerek kalmadan kabul edilmesi için Meclis’te grubu bulunan bütün partilere yaptığı ziyaretleri çarpıtan şer ittifakı eşi görülmemiş bir ikiyüzlülükle görüşmeyi bağlamından kopararak Cumhur İttifakı içerisinde muhtemel bir kriz çıkarma fırsatına dönüştürmek istedi.

Oysa ‘Her evden HDP’ye bir oy’ toplayan, PKK’nın siyasi uzantısına federasyon sözü veren, büyükşehirlerde ortak kararla tek adayla seçime giren, ele geçirdikleri belediyeleri Kandil’in dağ kadrosuyla dolduran, ‘HDP’lilere bakanlık’ sözü veren de Zillet bileşenleriydi.

HDP zillet masanın tam göbeğinde

Zilletin, yaptığı gizli ittifakla PKK yandaşlarını 6’lı masanın tam göbeğine oturttuğunu gözler önüne seren örneklerden bazıları şöyle:

* Sözde milliyetçi İP ile Atatürkçülük istismarıyla oy devşiren CHP, 2018’da HDP ile masaya oturarak, PKK’nın taleplerini yasal güvenceye alan ‘Federasyon Anayasası’ taslağı hazırladı.

* 2019 yerel seçimlerinde İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Mersin, Antalya, Bursa’da aday göstermeyen HDP, CHP ve İyi Parti’nin ortak adayını destekledi.

* CHP’li Gürsel Tekin, Özgür Özel, Dursun Çiçek ve Barış Yarkadaş, ‘HDP’lilere bakanlık’ verilebileceğini söyleyerek, işbirliğini itiraf etti.

* CHP’li Sezgin Tanrıkulu, “HDP’liler Türkiye bazında yönetime ortak olmak istiyor. Bunun güvencesinin sağlanması lazım. Bu ortaklaşmayı yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

* 30 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde 325’i CHP listelerinden olmak üzere HDP/PKK ile bağlantılı 340 kişi millet ittifakı listelerinden Meclis üyeliğine aday edildi.

* “Dokunulmazlıkları kaldırmayan namerttir. Hodri meydan” diyen Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP’liler, HDP’li 9 milletvekilinin dokunulmazlığını kaldıran fezlekeye ‘hayır’ oyu verdi.

HDP istedi CHP tezkereye hayır dedi

* HDP’nin tehdidine boyun eğen CHP’li vekiller, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’de görevlerine ilişkin tezkere oylamasında ‘hayır’ oyu kullandı.

* Aralarında PKK’lıların da olduğu 557 örgüt militanı seçim diyeti olarak İBB şirketlerinde istihdam edildi.

* Terörist başı Abdullah Öcalan’ın avukatı Turgay Kaya, CHP’li Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı yapıldı.

* HDP kontenjanından CHP listesine giren Cihan Yavuz, Şişli’ye Başkan Yardımcısı yapıldı.

* CHP Seyhan Belediye Başkan Yardımcılığı görevine HDP kontenjanından getirtilen Funda Buyruk’un PKK operasyonunda gözaltına alınması ile boşalan koltuğa HDP’nin Yüreğir Belediye Başkan Adaylığı için ismi geçen Gökhan Üney atandı.

* 2014 yılında yapılan kongrede Mersin Yenişehir HDP İlçe Eş Başkanlığına seçilen Hüseyin Doğan, hâlihazırda CHP’li Yenişehir Belediye Başkan Yardımcılığı koltuğunda oturuyor.

* Tarsus İHD (İnsan Hakları Derneği) üyesi sıfatıyla cezaevlerinde tutuklu/hükümlü bulunan PKK/KCK terör örgütü mensuplarını sık sık ziyaret eden Ali Dinsever, Tarsus Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Suç bastırma telaşı

Zillet ortaklarının anayasa değişikliği için HDP ile görüşme çarpıtmasını Akit’e değerlendiren Siyaset Bilimci Yılmaz Altunsoy, “Bu tam manası ile suç bastırmaktır. Zillet ittifakının bileşenlerinden en önemlisi HDP’dir. Bunu en son hem 2019 mahalli seçimlerinde gördük. HDP’li yetkililerin ve milletvekillerinin defalarca ‘oturduğunuz koltukları bize borçlusunuz’ ihtarlarında da bunu net bir şekilde duyduk. Tek ortak noktaları Erdoğan düşmanlığı olan yalan bunların tek amacı yalan manipülasyonla ülkeyi yeniden koalisyonlu günlere döndürmek. Ancak millet gerçeği görüyor” dedi.

Gizlisi saklısı kalmadı

2023 seçimlerinin çok önemli olduğunu ve bunu gören zilletin, seçimi kazanmak için her türlü çarpıtmayı pervasızca yaptıklarına şahit olunduğunu anlatan Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran ise, şunları söyledi: “Bu kadar yalanın, çelişkinin ve ihanetin olduğu böyle bir kirli ittifaka tarihin hiçbir döneminde rastlanmamıştır. Bunlar ne siyaset ne de muhalefetler. Bunlar emperyalizmin uşağı. CHP ve ortaklarının, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği üzerinden yaptığı manipülasyon HDP ile ittifaklarını örtemez. Çünkü gizlisi saklısı kalmadı.”