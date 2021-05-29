HDP ile iş kotaran Akşener'e donup kalmayan Uğur Dündar'ın aymazlığı!

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Atatürkçü kimliğiyle tanınan Uğur Dündar, Sözcü'de yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Meral Akşener’le ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle hedef aldı.

Meral Akşener’den ‘Netenyahu’ benzetmesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ‘çocuk katili’ İsrail’in gözü dönmüş Başbakanı Netenyahu’yu birbirine benzetti.

Akşener, skandal benzetmesinin ardından halkın tepkisine rağmen Erdoğan’ın memleketi Rize’ye gitti. Provokasyon olarak değerlendirilen ziyarette Rizeliler, Akşener’i protesto etti. ‘Erdoğan’ sloganlarının atıldığı protestoda İYİ Partili heyet, vatandaşlara saldırdı.

İYİ Partili heyet, protesto eden vatandaşlara saldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, Akşener bölgeden ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamada kendisini protesto eden vatandaşlara hakaret etti.

Meral Akşener ve İYİ Partili heyetin Rize’deki provokasyonunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener için şu ifadeleri kullanarak had bildirdi:

"Nerede nasıl bir adım atılacağını bilmek lazım. Sen Rize'nin uşağına hakaret edip, Netanyahu gibi bebek katilleri ile aynı kefeye koyarsan yapılacak olan işte budur. Çok ileri gitmeden gelin hanıma bir ders verdiler. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileri gitmeden bir ders verdiler. Bu da Rizelinin edebini adabını gösterir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Uğur Dündar Erdoğan'ı hedef aldı

Erdoğan’ın bu açıklamasını köşesine taşıyan Uğur Dündar ise, Akşener’in ‘Netenyahu’ benzetmesini ve Rize’deki provokasyonunu görmezden gelerek Erdoğan’ı hedef aldı. Dündar, Erdoğan’ın tepkisi karşısında ‘donup kaldığını’ söyledi.

Ülkücü geçinen Meral Akşener’in HDP ile iş kotarması karşısında donup kalmayan sözde ‘Atatürkçü’ Uğur Dündar, Erdoğan’ın tepkisini şu sözlerle eleştirdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef aldığı bu konuşmasını izlerken, ekran başında dondum kaldım. Sonra da korku iklimini tufana döndüren bu ürkütücü sözlerin nasıl olup da ağzından çıktığını düşünmeye başladım."

Sözcü'deki yazı; Akşener'e yönelik tek bir kelime dahi etmeyerek, Erdoğan'ı eleştiren Dündar'ın aymazlığını yeniden gösterdi.