  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

HDP heyetine büyük şok: 4 km’den fazla yaklaştırmadılar

‘Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü’ adı altında bir program gerçekleştiren HDP heyeti, Edirne’de büyük şok yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 16:48:35 -
HDP heyetine büyük şok: 4 km’den fazla yaklaştırmadılar

‘Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü’ adı altında bir program gerçekleştiren HDP heyeti, Edirne’de büyük şok yaşadı. Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında heyet cezaevine 4 kilometreden fazla yaklaştırılmadı.


HDP’nin başlattığı "Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü” nedeniyle Edirne’ye gelen, HDP heyeti, Selahattin Demirtaş ve Abdullah Zeydan’ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi önünde basın açıklaması yapmak istedi. Covid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında, emniyet güçleri tarafından 4 kilometrelik çap uygulaması nedeniyle HDP heyeti, cezaevini gösteren yön tabelası altında açıklama yaptı.


HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Bugün Edirne cezaevi önünde bir açıklama yapmak üzere buraya geldik. Aslında amacımız burada açıklama yapmak değildi, amacımız Edirne cezaevinin kapısının önünde açıklama yapmaktı. Ancak bugün Edirne’de, Hakkari’de, Van’da, Diyarbakır’da Türkiye’nin bir çok kentinde illere giriş ve çıkışlar yasaklandı. Yasal olmayan, insanların kentlere girişleri anti demokratik bir şekilde yasaklandı. Bu yasaklar yürüyüş başladığından, bitişine kadar bizi yıldıramayacak” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı