HDP hakkında suç duyurusu!
Diyarbakır HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan anneler hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını söyleyerek suç duyurusunda bulundu.14 Eylül 2019 Cumartesi 19:58
Diyarbakır HDP il başkanlığı önünde oturma eylemine geçen aileler HDP Diyarbakır il başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu. Aileler çocuklarının kaçırılması konusunda HDP’yi sorumlu tutarak şikayetçi oldu.
Aileler aynı zamanda parti binası önünde hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını ve oturma eylemini sonlandırmaları konusunda rahatsız edildiklerini de dile getirerek sorumluların bulunarak cezalandırılmasını istedi.
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