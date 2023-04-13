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Gündem HDP Grup Başkanvekili Beştaş kaza geçirdi! Durumu ağır
Gündem

HDP Grup Başkanvekili Beştaş kaza geçirdi! Durumu ağır

Yeniakit Publisher
2023-04-13 21:39:00 -
HDP Grup Başkanvekili Beştaş kaza geçirdi! Durumu ağır

Seçim çalışmaları için Erzurum'a giden HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Karayazı ilçesinde trafik kazası geçirdi. Araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkarılan Beştaş, ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu açıklandı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'a gitti. Karayazı ilçesinde Beştaşi şoförü Mehmet Vefa ve ismi öğrenilemeyen bir parti yöneticisinin içerisinde bulunduğu araç kaza yaptı.

Beştaş'ın durumu ağır

Beştaş, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan HDP'li Beştaş ambulansla Erzurum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beştaş'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Tedavi altına alınan Vefa ve parti yöneticisinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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