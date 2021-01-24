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Gündem HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na terör baskını
Gündem

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na terör baskını

İlçe terörle mücadele şubesine bağlı ekipler HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na gece yarısı terör baskını düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 01:22:00 - 2021-01-24 01:59:50
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na terör baskını

HDP Esenyurt ilçe binasında asılı, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin indirilmesi, asanların yakalanması için operasyon başlatıldı.

HDP Esenyurt İlçe Binasına baskın

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Belediyesi personelinin HDP ilçe binasında dezenfekte işlemi yaparken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, örgüt elebaşının afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası HDP ilçe binasına girdi.

Binada aramaların sürdüğü, konuya ilişkin gözaltı olabileceği bildirildi.

İşte o görüntüler:

 

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