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Gündem HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan PKK sorusuna cevap!
Gündem

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan PKK sorusuna cevap!

Bir kez bile terör örgütü PKK'ya terörist diyemeyen HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, canlı yayında sorulan PKK sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 23:15:00 -

Dağda terör örgütü PKK'nın teröristleriyle evli vekilleri çıkan, PKK paçavrası giyen  ve bir kez olsun terör örgütü diyemeyen HDP'nin PKK ile ilişkisi yokmuş(!)

"PKK ile herhangi bir bağımız yok"

Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın programına konuk olan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar "HDP'nin PKK ile ilişkisi var mı? Sorusuna , "HDP gerçekten barış için güvence olan bir partidir. Bu kadar açık söyleyeyim, bizim PKK ile herhangi bir bağımız yok, bu kadar açık." cevabını verdi.

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