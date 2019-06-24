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HDP Ekrem İmamoğlu'ndan beklentisini duyurdu

PKK'nın siyasi uzantısı HDP, seçim sonuçlarının ardından CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan beklentisini duyurdu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 17:01
HDP Ekrem İmamoğlu'ndan beklentisini duyurdu

23 Haziran İstanbul seçimi ile ilgili yaptığı açıklamada HDP Sözcüsü Günay Kubilay, "Beklentimiz yerel demokrasinin güçlendirilmesi, demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü bir yerel yönetim anlayışının önümüzdeki döneme yön vermesidir" ifadelerini kullandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 54,21 ile İstanbul seçimini kazandı. HDP Sözcüsü Günay Kubilay, parti genel merkezinde, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı arasında basın toplantısı düzenledi.

HDP'nin beklentisi ne?

Kubilay, HDP olarak seçimlerde izledikleri stratejileri gereği yerel yönetimler siyaseti bakımından beklentilerini şöyle dile getirdi:

"Sadece İstanbul'da değil Adana, Mersin, Yalova, İzmir gibi bizim oy desteği yaptığımız bütün şehirlerde beklentimiz yerel demokrasinin güçlendirilmesi, demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü bir yerel yönetim anlayışının önümüzdeki döneme yön vermesidir. Bunun içerisinde önümüzdeki süreci izleyeceğiz ve yerel yönetim çalışmalarını değerlendirmeye tabii tutacağız."

Bebek katili Öcalan'ın mektubu

Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı Cezaevi'nden gönderdiği mektuba değinen Kubilay, şunları söyledi:

Sayın Öcalan'ın İmralı'dan kurduğu her cümleyi, söylediği her sözü yüzeysel değil, kısır parti politikalarının arasında faydacı bir politikayla değil, tarihsel perspektifle ele almak ve fırsata dönüştürmek gerekmektedir. Kürt halkı bir kez daha, İstanbul seçiminde de Kürt sorununda da çözümün muhatabının Sayın Öcalan olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla Sayın Öcalan'la oturup konuşmak, tartışmak, optimum noktada çözüm yolu bulmak ve Türkiye halklarının eşit, özgürlükçü anlayışa göre çözüm bulmak gerekir.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 17:01
  1. Yalova
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Mersin
  5. Adana
  6. HDP
  7. CHP

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  • Burcin TOKMAKBurcin TOKMAK48 dk önce
    HADEP-Ïmamoglu ne yapsa Sizin son haftaki Ocalan Kardesler rezilliginin onda biri olmaz. Insan utanir biraz yaa!
  • mertmert50 dk önce
    kim kaybettirdi:1-kraldan çok kralcı gazeteciler kaybettirdi 2-burnu büyümüş takım elbiseli teşkilatın boş adamları kaybettirdi 3-düzelmeyen ekonomi ve bakanı kaybettirdi 4-liyakatsiz aöfeten has bel kader bi diploma almış altında onlarca Liyakatlı insanın başına müdür olan çapsız bürokratlar müdürler başkanlar kaybettirdi--6 davanın adamaları her durakta indiren hepsini mürted ilan eden siyaset kaybettirdi-her ihaley koşan doymayan müteahhitler kaybettirdi.kutuplaştıran ötekileştiren dil kaybettirdi-her şeyi dış güçlere bağlayan paranoya kaybettirdi
  • dumanlıdumanlı51 dk önce
    "Beklentimiz yerel demokrasinin güçlendirilmesi, demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü bir yerel yönetim anlayışının önümüzdeki döneme yön vermesidir'' bu tüm istanbulluların beklentilerindendir.AKP den beklentilerine baktınızmı. Zaten AKP belki oylarımı artırır diye terörist başına aracı göndermiş ve terörist başının mektubunu istanbullulara duyurmak için büyük gayret göstermişti.
  • MalesefMalesef54 dk önce
    Türkiye teröre teslim oldu.
  • Murat Murat 55 dk önce
    Bunlara bu sevinci veren çakma hacıların ( saadet) Allah belasını versin.Inşallah chp bütün cemaatleri kapatır,90 lı yılardan beter olun inşallah.
  • Bayrampaşalı Bayrampaşalı 55 dk önce
    Bekleyin sizide İmralı'daki başınızda ezeceğiz bu arada buna CHP'de karşı çıkarsa onlarıda ezmesek bize yuh olsun vatan hainleri ABD AB Uşak'ları
  • İstanbul İstanbul 59 dk önce
    Yazık çok yazık içimiz kan ağlıyor
  • klmklm1 sa önce
    Bu istek sansürlenmiş ve süzgeçten geçirilmiş istek.. ............
  • turkturk1 sa önce
    ISTANBUL HALKI SEREFSIZLIGINI GOSTERDI.. VALIY EDEVLETIN VADISIN EIT DIYEN BIRINI SECMEK.. ONLAR ICIN COK BUYUK BIR SORUNOLACAK. TERBIYESIZCE BIR VALIYE IT DIYEN ISTANBULLUYU NELER YAPACAK BAKALIM.. ALLAH BELANIZI VERDI ISTANBULLU. KOTUYLE IYIYI ANLAMAK ICIN YASAMAK GEREK YASAYIN 5YIL OGRENIN KIM IYI KIM KOTU..SIMDI ISTANBUL B...KU YEDI...
  • Recep GülerRecep Güler1 sa önce
    İBOŞA BAK,LİBOŞU GÖR!!!OPTİMUM,MAKSİMUM CEVAT-KADIN AĞIRLIKLI KANDİL DÜZÜŞMELERİ İLE-EVLATLARINI KATLETTİKLERİ ANALARIN HAKLARINA DEĞİNMEMİŞ Mİ???

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