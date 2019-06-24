HDP Ekrem İmamoğlu'ndan beklentisini duyurdu

23 Haziran İstanbul seçimi ile ilgili yaptığı açıklamada HDP Sözcüsü Günay Kubilay, "Beklentimiz yerel demokrasinin güçlendirilmesi, demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü bir yerel yönetim anlayışının önümüzdeki döneme yön vermesidir" ifadelerini kullandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 54,21 ile İstanbul seçimini kazandı. HDP Sözcüsü Günay Kubilay, parti genel merkezinde, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı arasında basın toplantısı düzenledi.

HDP'nin beklentisi ne?

Kubilay, HDP olarak seçimlerde izledikleri stratejileri gereği yerel yönetimler siyaseti bakımından beklentilerini şöyle dile getirdi:

"Sadece İstanbul'da değil Adana, Mersin, Yalova, İzmir gibi bizim oy desteği yaptığımız bütün şehirlerde beklentimiz yerel demokrasinin güçlendirilmesi, demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü bir yerel yönetim anlayışının önümüzdeki döneme yön vermesidir. Bunun içerisinde önümüzdeki süreci izleyeceğiz ve yerel yönetim çalışmalarını değerlendirmeye tabii tutacağız."

Bebek katili Öcalan'ın mektubu

Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı Cezaevi'nden gönderdiği mektuba değinen Kubilay, şunları söyledi:

Sayın Öcalan'ın İmralı'dan kurduğu her cümleyi, söylediği her sözü yüzeysel değil, kısır parti politikalarının arasında faydacı bir politikayla değil, tarihsel perspektifle ele almak ve fırsata dönüştürmek gerekmektedir. Kürt halkı bir kez daha, İstanbul seçiminde de Kürt sorununda da çözümün muhatabının Sayın Öcalan olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla Sayın Öcalan'la oturup konuşmak, tartışmak, optimum noktada çözüm yolu bulmak ve Türkiye halklarının eşit, özgürlükçü anlayışa göre çözüm bulmak gerekir.