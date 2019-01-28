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HDP duyurdu: O illerde aday çıkarmayacağız

HDP, İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmama kararı aldı. Partinin, aralarında bu illerin bulunduğu yedi şehirde CHP-İP ittifakına destek vermesi bekleniyor.

28 Ocak 2019 Pazartesi 11:19
HDP duyurdu: O illerde aday çıkarmayacağız

Yerel seçim için hazırlıklarını hızlandıran HDP; İstanbul, Ankara ve İzmir’in de olduğu 7 büyükşehirde aday göstermeme kararı aldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), hafta sonu Genel Merkez binasında üst üste gerçekleştirdiği Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarında, yerel seçimlerde batı illerine dair izleyecekleri stratejiyi belirledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; HDP, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Ankara, Mersin, İzmir ve İstanbul olmak üzere toplamda yedi büyükşehirde aday göstermeyecek. HDP'nin bu illerde CHP'ye destek vermesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 11:19
  1. Şanlıurfa
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Mersin
  5. Gaziantep
  6. Ankara
  7. Adana
  8. HDP
  9. CHP
  10. İYİ Parti

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