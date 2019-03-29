HDP, Diyarbakır ve Mardin'de havasını aldı! Yağmur bahane kaçış şahane

Bebek katili PKK'nın siyasi sözcüsü Halkların Demokratik Partisi, (HDP) 'final mitingleri' olarak lanse ettiği ve partililerine 'Nevruz Ruhu' ile katılım çağrısı yaptığı alana kimsenin gelmemesi üzerine yağmuru bahane ederek iptal etti.

Bekledikleri ilgiyi göremediler

HDP seçime günler kala çalışmalarını yoğunluklu olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaptı. Geçen Salı günü MYK’sını da Diyarbakır’da toplayarak bütün aday ve milletvekilleriyle bölgede seçim çalışmasını yürüttü.



Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli ilçe ilçe gezerek “final mitingi” olarak lanse ettikleri Diyarbakır ve Mardin mitinglerine vatandaşı davet etti. Bölgede yaptıkları mitinglerde küçük kalabalıklar toplandı. Eş başkanlar neredeyse boş alanlara seslendi.

“Nevruz Ruhu” ile katılım çağrısına rağmen katılım olmadı

Eş Genel Başkanlar, milletvekilleri ve belediye başkan adayları yaptıkları esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde final mitinglerine “NevruzRuhu” ile katılım çağrısı yapan HDP’liler katılımın yoğun olmayacağını anladıklarında ise çözümü miting saati ertelemekte buldu.

Önceki yıllarda düzenledikleri mitinglerde ilan edilen saatlerden çok önce alanın dolmasına alışkın olan HDP’liler alanın boş olduğunu gösteren fotoğrafları kullanarak partinin sosyal medya hesaplarından yoğun bir şekilde katılım çağrısı yaptı.

Yağmuru bahane ettiler

HDP, bu çağrılara rağmen vatandaşın ilgi göstermemesi üzerine yağmuru bahane ederek final mitinglerini iptal etti.

HDP, miting yerine Diyarbakır’da araç konvoyu ile şehir turu Mardin’de ise seçim bürosunda toplantı düzenleyecekleri duyurdu.

Boş meydanın görselini sildiler

HDP Diyarbakır sosyal medya hesabından alanın boş olduğu fotoğraf ile mitingin iptal olduğu duyurusunun ardından paylaşımı kaldırarak HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin bulunduğu fotoğrafı yayınladı.

Meteorolojik veriler HDP’yi yalanladı

Mitingin ilk yapılacağı ve daha sonra ertelendiği saatlerde meteorolojinin anlık raporları incelendiğinde Diyarbakır’da hafif yağış olduğu göze çarptı.