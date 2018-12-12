HDP Diyarbakır ilçe belediye başkan adayları 2019

HDP 2019 yerel seçim için belediye başkan adayları kim oldu sorusu sorulmaya başlandı. HDP’nin güçlü olduğu illerin başında gelen Diyarbakır belediye başkan adayları kim oldu? HDP Diyarbakır belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? Diyarbakır HDP ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi açıklandı mı? HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı kim? sorusu şu sıralarda en çok aranan kelimelerin başında gelmekte.

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2019 yerel seçimler için CHP ile ittifak yapmak için dirsek temasını sürdürüyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında HDP ile ittifak yapacağı beklenirken, HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayının kim olacağı ise merak ediliyor. Halka değil de terör örgütü PKK’ya hizmet eden HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atanmıştı. Atanan kayyum sayesinde hizmete kavuşan Diyarbakırlılar, 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için partilerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayının Celal Doğan olacağı söyleniyor.

AK Parti Diyarbakır adayı açıklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 25 Ekim 2016'da gözaltına alınan ve 5 gün sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince, 'Silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın yerine kayyum ataması yapılmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce Diyarbakır'da Vali yardımcılığı da yapan Ankara'nın Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla'nın kayyum olarak atanmıştı. 2019 yerel seçimlerde AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atilla oldu.

Bağlar belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 74

AK Parti % 19

Bismil belediye seçim sonuçları 2014

HDP % 79

AK Parti % 16

Çınar belediye seçim sonuçları 2014

HDP % 72

AK Parti % 23

Bağımsız % 12

Dicle belediye seçim sonuçları

HDP % 56

İYİ Parti % 18

AK Parti % 16

Kulp belediye seçim sonuçları

HDP % 62

AK Parti % 31

Sur belediye seçim sonuçları 2014

HDP % 70

AK Parti % 22

24 Haziran Diyarbakır seçim sonuçları

HDP % 65.5 oy oranıyla 9 milletvekili çıkardı.

AK Parti % 21.5 oyla 3 milletvekili Meclis’e gönderdi

Bağımsız adaylar % 4.2

İYİ Parti % 2.8

CHP % 2.5