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HDP Diyarbakır il binasına girmeye çalışan anneleri polis bırakmadı! Anneler sinir krizi geçirdi

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak Türkiye'nin gündemine oturan acılı ailelerin nöbeti 34 gününde. Bugün ailelerin HDP binasına girmesine polis izin vermezken, iki anne sinir krizi geçirdi.

06 Ekim 2019 Pazar 18:23
HDP Diyarbakır il binasına girmeye çalışan anneleri polis bırakmadı! Anneler sinir krizi geçirdi

Diyarbakır'da, eli kanlı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 53 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 34'üncü günde de sürdürdü. İstanbul'da, 2014 yılında "Bana iş buldular, işe gidiyorum" diyerek, çıktığı evine bir daha dönmeyen ve dağa götürüldüğünü öne sürdüğü oğlu Tuncay (19) için eylemde olan Şevket Bingöl, çocuğunun kurtarılmasını istediğini söyledi.

İki anne, sinir krizi geçirdi

Diyarbakır’da ailelerin evlat nöbeti 34’üncü günde devam ederken, bazı aileler HDP binasına girmek istedi. Ailelerin HDP binasına girmesine polis izin vermezken, iki anne sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren Cennet Yabalak ve İmmihan Nilifırka'ya, HDP önünde bekleyen sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Ambulansa alınan ve sakinleştirilen annelerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İstanbul Arnavutköy'de, 2014'te "Bana iş buldular, işe gidiyorum" diyerek, evden çıkan ve bir daha dönmeyen oğlu Tuncay için Şevket Bingöl, HDP'liler tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 13 Eylül'den beri oturma eylemini sürdürüyor. Oğlunun dağa götürüldüğünü söyleyen Bingöl, "HDP milletvekilleri, gelip, bize açıklama yapmıyor. Çocuklar HDP tarafından dağa götürüldü. Bize 'Niye oradasınız' diye soruyorlar. Biz çocuklarımız HDP tarafından götürüldüğü için buradayız. Onların götürdüğüne dair kanıtlarımız var. Bunlar yalan söylüyor. Artık yeter" dedi.

Eyleme Hacire Anne model oldu

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.

Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Eylem, 34'üncü günde de 53 aile tarafından sürdürüldü.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 18:23
  1. İstanbul
  2. Bingöl
  3. terör örgütü PKK
  4. Diyarbakır’da ailelerin evlat nöbeti
  5. HDP
  6. Cennet Yabalak
  7. İmmihan Nilifırka

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