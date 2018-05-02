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HDP Demirtaş'ı Abbasağa'da açıklayacak!

HDP, Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığının 4 Mayıs Cuma günü Abbasağa Parkı’nda resmi olacak açıklanacağını duyurdu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:59
HDP Demirtaş'ı Abbasağa'da açıklayacak!

Halkların Demokratik Partisi (HDP), cumhurbaşkanı adayını cuma günü düzenleyeceği etkinlikle resmi olarak açıklayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, Demirtaş’ın adaylığının 4 Mayıs günü saat 17.00’de İstanbul Beşiktaş’taki Abbasağa Parkı’nda açıklanacağı belirtildi.

 HDP eş genel başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan’ın imzasıyla yayınlanan açıklamada, “Güzel günleri şimdiden görüyoruz. Hayallerimizi, umutlarımızı bu güzel haberle büyütüyoruz. Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığı coşkusunu paylaşmak için bir araya geliyoruz. Sizleri bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:59
  1. İstanbul
  2. Selahattin Demirtaş

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