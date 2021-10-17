  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Keşmir'de çatışma: Çok sayıda ölü ve gözaltı var

ABD kaynıyor! Bir haftada onlarca kişi gözaltına alındı

Türkiye, AB'nin yanı sıra çok sayıda ülke ile karşılıklı sertifika tanıdı

ABD'de aktivistler isyan etti! 600'ü aşkın gözaltı

GS'li yöneticide utanma da yok! Milletin 150 milyon lirasını uçurdular, "özür" ile kapatmaya çalışıyorlar

Yılmaz Özdil'e sert cevap: İlk kez angut biri de yorumlamış oldu

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer’den İmamoğlu ve CHP’ye çağrı: Kürt halkının üstünden kirli ellerinizi çekin

Saçları beyazlamadan toprağa verilenleri de yazabilir misin, Tuğçe? Fondaş medyadan 'Aysel Tuğluk'u kurtarma' operasyonu!

Koronavirüste korkutan tespit! Şimdiye kadar eşi benzeri görülmedi

Türkiye tarihinde bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan o ülkeye gidecek
Gündem HDP, CHP ve İYİ Parti’ye emri verdi Ret oyu verin!
Gündem

HDP, CHP ve İYİ Parti’ye emri verdi Ret oyu verin!

Mehmetçik'in sınır ötesi operasyonları genel kurul gündemine gelecek. Ancak tezkerelerden önce HPD’den CHP ve İYİ Parti’ye ne yapılması gerektiğinin talimatı geldi. HDP, Millet İttifakı ortaklarına "Tezkerelere ret oyu verin" mesajı gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 11:42:00 -
HDP, CHP ve İYİ Parti’ye emri verdi Ret oyu verin!

Millet İttifakı'nda yeni bir kriz patlak verdi. HDP, Meclis'e gelecek tezkereler konusunda CHP ve İYİ Parti'ye bir rest daha çekti.

Muhalefet cephesini millet önünde yeni bir imtihan bekliyor

TBMM, 1 Ekim'de yeni yasama yılına başladı. Meclis'in gündeminde Mehmetçiğe sınır ötesi yetki veren tezkereler de var. Ancak tezkereler Genel Kurul gündemine gelmeye hazırlanırken Millet İttifakı'nda yeni bir tartışma çıktı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, askeri tezkereler öncesi ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti'ye adeta gözdağı verdi. Sancar, ortaklarını bir tezkere sınavına tabi tutacaklarını belirtti. Sancar, "Yeni bir yürüyüşe başlama konusunda tezkereler ilk önemli imtihan olacaktır." ifadelerini kullandı.

Aba altından sopa gösterdi

HDP'li Sancar özellikle CHP'nin tavrının Millet İttifakı'nda belirleyici olacağını söyledi. Sancar, tezkereler konusunda HDP'nin isteklerini net şekilde ortaya koyarak, CHP ve İYİ Parti'ye, "bizimleyseniz tezkereler ret oyu verin" mesajı gönderdi.

HDP'nin sınav olarak nitelendirdiği tezkereler konusunda Millet İttifakı'nın ortaklarının nasıl bir tavır takınacağı şimdiden merak konusu oldu.

Irak ve Suriye tezkerenin süresi 30 Ekim'de, Lübnan tezkeresinin süresi 31 Ekim'de, Azerbaycan tezkeresinin süresi ise 17 Kasım'da doluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının bu ülkelerdeki görev süresinin uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

CHDPKK nin HAÇLI kırıntıları

 İt itine yiğit yiğiti ne sahip çıkar mış ahlak iman vatan meselesi
  • Yanıtla

Sepetci

Bunlar daha iyi günleriniz desen tehdit kabul ederler. Allah ıslah etsin.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
İlanı gündem olmuştu! O araç bakın kaç paraya satıldı
Otomotiv

İlanı gündem olmuştu! O araç bakın kaç paraya satıldı

Geçtiğimiz günlerde bir online satış sitesinde 20 bin TL'ye satışa konulan hurda halindeki araç 20 bin TL'ye alıcı buldu.
Kılıçdaroğlu'ndan bir skandal daha! Bürokratları tehdit etti: Pazartesi itibarıyla...
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan bir skandal daha! Bürokratları tehdit etti: Pazartesi itibarıyla...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bürokratlarla ilgili paylaşımda, "18 Ekim Pazartesi itibarıyla bu düze..
Bayraktar'dan T3 Vakfı'nı hedef alan Saymaz'a tepki
Gündem

Bayraktar'dan T3 Vakfı'nı hedef alan Saymaz'a tepki

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, İsmail Saymaz'ın T3 Vakfı ile ilgili yalanlarını sürdürünce büyük tepki gösterdi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay