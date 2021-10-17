HDP, CHP ve İYİ Parti’ye emri verdi Ret oyu verin!

Millet İttifakı'nda yeni bir kriz patlak verdi. HDP, Meclis'e gelecek tezkereler konusunda CHP ve İYİ Parti'ye bir rest daha çekti.

Muhalefet cephesini millet önünde yeni bir imtihan bekliyor

TBMM, 1 Ekim'de yeni yasama yılına başladı. Meclis'in gündeminde Mehmetçiğe sınır ötesi yetki veren tezkereler de var. Ancak tezkereler Genel Kurul gündemine gelmeye hazırlanırken Millet İttifakı'nda yeni bir tartışma çıktı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, askeri tezkereler öncesi ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti'ye adeta gözdağı verdi. Sancar, ortaklarını bir tezkere sınavına tabi tutacaklarını belirtti. Sancar, "Yeni bir yürüyüşe başlama konusunda tezkereler ilk önemli imtihan olacaktır." ifadelerini kullandı.

Aba altından sopa gösterdi

HDP'li Sancar özellikle CHP'nin tavrının Millet İttifakı'nda belirleyici olacağını söyledi. Sancar, tezkereler konusunda HDP'nin isteklerini net şekilde ortaya koyarak, CHP ve İYİ Parti'ye, "bizimleyseniz tezkereler ret oyu verin" mesajı gönderdi.

HDP'nin sınav olarak nitelendirdiği tezkereler konusunda Millet İttifakı'nın ortaklarının nasıl bir tavır takınacağı şimdiden merak konusu oldu.

Irak ve Suriye tezkerenin süresi 30 Ekim'de, Lübnan tezkeresinin süresi 31 Ekim'de, Azerbaycan tezkeresinin süresi ise 17 Kasım'da doluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının bu ülkelerdeki görev süresinin uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.