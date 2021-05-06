  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fahrettin Altun: Yeniden faaliyete geçiyor
İngilizlerden UEFA'ya skandal Şampiyonlar Ligi başvurusu!
TOGG bu sözlerle duyurdu! Dikkat dolandırılmayın
Tam kapanmada alınan karar facianın önüne geçti
Siyaset HDP bu yüzden kapanmalı! Kadınları unuttu, Öcalan’a methiyeler dizdi
Siyaset

HDP bu yüzden kapanmalı! Kadınları unuttu, Öcalan’a methiyeler dizdi

HDP’yi kapatmak için neden bulamayan Yargıtay, sadece HDP’li Ayşe Acar Başaran’ın bu konuşmasında terör örgütü PKK’nın elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan’a dizdiği methiyeleri dinlesin…

Yeniakit Publisher
2021-05-06 15:54:00 -
HDP bu yüzden kapanmalı! Kadınları unuttu, Öcalan’a methiyeler dizdi

 Yeni Akit / ANKARA 

Tam kapanma sürecinde sözde kadınları konuşmak için kürsüye çıkan HDP Kadın Meclisi Sözcüsü ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, kadınları unuttu, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a methiyeler dizdi. Terör örgütü PKK’nın elebaşı  Öcalan’a sözde tecrit uygulandığını ifade eden Başaran, “İmralı’da Sayın Öcalan üzerindeki bu mutlak tecridin kaldırılmasını çağrısı yapıyoruz. İktidar ısrarla bu ülkede hakikatin sesi olan ve çözümü getirebilecek olan Sayın Öcalan’ın sesinin ve sözünün topluma yansımasını engelliyor” dedi.

Kadınları unuttu, PKK elebaşına övgü yağdırdı!

HDP’li Başaran, kadınları konuşmak için çıktığı kürsüde katil Öcalan’a övgüler yağdırarak, “İktidar, Sayın Öcalan’ın sözünün, sesinin topluma yansımasını istemiyor. Tam da bu nedenle, çözümün adresi olan İmralı’daki mutlak tecridin kaldırılması çağrısını yapıyoruz. bu ülkede hakikatin ya da çözümün sesi olan en fazla barışı ve çözümü getirebilecek olan Sayın Öcalan’ın sesinin ve sözünün topluma yansımasını engelliyor. Bu ülkede Sayın Öcalan’a uygulanan tecrit savaş demektir. İktidar ısrarla Öcalan’ın sözünün sesinin topluma yansımasının çözüm iradesinin, topluma ve geleceğe yansımasını istemediğini görüyoruz. Tam da bu nedenle biz ısrarlı bir biçimde çözümün adresi olan İmralı’da Sayın Öcalan üzerindeki bu mutlak tecridin kaldırılması çağrısı yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ülkücü

Bu kadın mutlaka sayın öcalan demiştir. Bir de Öcalanın mektubunu trt de okutmuştur, Osman Öcalanı da trt ye çıkarmıştır. Vay anasına meğer neler yapmış neler. 
  • Yanıtla
Bunların 'yol arkadaşlıkları' bu kadar: Bülent Aydemir istifa etti, Ebru Baki sessizliğe büründü!
Gündem

Bunların 'yol arkadaşlıkları' bu kadar: Bülent Aydemir istifa etti, Ebru Baki sessizliğe büründü!

Bülent Aydemir'in Habertürk Tv Ankara Temsilciliği görevinden istifa etmesinden sonra program ortağı Ebru Baki'nin sessizliğe bürünmesi şaşk..
Kolombiya'da ortalık kan gölü! Polis infaza başladı
Dünya

Kolombiya'da ortalık kan gölü! Polis infaza başladı

Latin Amerika ülkesi kan gölüne dönerken ülkede tam bir iç savaş manzarası hakim. Polisin yargısız infaz yaptığı ve bazı evleri de ateşe ver..
Azerbaycanlı kadın sunucunun Bill Gates yorumu olay oldu
Medya

Azerbaycanlı kadın sunucunun Bill Gates yorumu olay oldu

Azerbaycanlı sunucunun Bill Gates ve 27 yıllık eşi Melinda Gates'in boşanacakları haberine yaptığı yorum Twitter'ı salladı. Azerbaycanlı sun..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay