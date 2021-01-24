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Gündem HDP baskını sonrası Altun'dan sert açıklama: "HDP demek PKK demektir"
Gündem

HDP baskını sonrası Altun'dan sert açıklama: "HDP demek PKK demektir"

HDP Esenyurt binasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK destekçiliğini belgeleyen çok sayıda belge ele geçirildi. İlçe binasında asılı, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin indirilmesine yönelik yapılan baskının görüntüleri paylaşan İletişim Başkanı Altun, "HDP demek PKK demektir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 13:42:00 -
HDP baskını sonrası Altun'dan sert açıklama: "HDP demek PKK demektir"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HDP Esenyurt binasına gerçekleştirilen operasyona yönelik açıklamalarda bulundu.

İlçe binasının baskın sonrasındaki görüntülerini paylaşan Altun, "Diyarbakır Anneleri'nin HDP binalarının önünde neden beklediğini hala anlamayan kaldı mı? Bir kere daha görüyoruz ki HDP DEMEK, PKK DEMEKTİR!" dedi.

HDP ile ittifak kuranları sert bir dille eleştiren Altun, şu ifadeleri kaydetti:

 

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