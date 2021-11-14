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Siyaset HDP artığı Barış Atay’dan skandal sözler... "Kürdistan" denilebilirmiş!
Siyaset

HDP artığı Barış Atay’dan skandal sözler... "Kürdistan" denilebilirmiş!

Terör sevici TİP Milletvekili Barış Atay, Diyarbakır'da skandal ifadeler kullandı. Atay, HDP ile ittifak halinde olduklarını vurgularken "Her yurttaş buraya 'Kürdistan' diyebilir" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 08:40:00 -
HDP artığı Barış Atay’dan skandal sözler... "Kürdistan" denilebilirmiş!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği Siirt ziyaretinde bir esnaf, Akşener’e "Şu an sizin bulunduğunuz yer Kürdistan'dır" demişti. Bu sözlere sessiz kalan Akşener büyük tepki çekmişti.

Akşener'in tepki göstermediği kişiye HDP'den vekil seçilen ve ardından TİP'e geçen Barış Atay'dan destek geldi.

"Her yurttaş buraya Kürdistan diyebilir"

Terör örgütü PKK'nın yayın organı Mezopotamya Haber Ajansı'nın da aralarında olduğu 'gazetecilere' açıklamada bulunan Atay, "Bölgenin tarihsel bir gerçekliği var ve bu inkar edilemez. Burada yaşayan her yurttaş da 'Kürdistan' diyebilir." dedi.

Atay, sözlerinin devamında "Konjektürel bir süreç var ve bu dönemi iyi kullanabilirsek beraber kazanabiliriz. Umutlu bir süreçte yürüyoruz. HDP ile temaslarımız oluyor önümüzdeki günlerde bunlar daha çok vücut bulacak." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Nadir

Tamam senin dediğini dediler gavurlara köpeklik yapmaktan vaz geçeçeksiniz yok hatta daha aşagılık birşey yaparsınız ailenizi peşkeş çekersiniz karaktrrsiz herifler
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Kafkasyalı

Neden şu hayvanın hayvan kelimesi bile bu cenabet.mahluka iltifat 'olur. Vekilliği derhal fezleke hazrlansın kaldırılsın yada imha edilsin böyle vatan haini nankör münafık herifler.
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