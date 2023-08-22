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Gündem HDP Adana İl Başkanlığı binasına ispirto şişesi bırakan kadın hakkında karar verildi!
Gündem

HDP Adana İl Başkanlığı binasına ispirto şişesi bırakan kadın hakkında karar verildi!

Yeniakit Publisher
2023-08-22 17:26:00 - 2023-08-22 17:29:57
HDP Adana İl Başkanlığı binasına ispirto şişesi bırakan kadın hakkında karar verildi!

HDP Adana İl Başkanlığı binasının giriş kapısına ispirto şişesi ve defter bırakan şüpheli kadın hakim karşısına çıktı.

Tepebağ Mahallesi'ndeki il başkanlığının giriş kapısına 20 Ağustos'ta ispirto şişesi ve defter bıraktıktan sonra gözaltına alınan şüpheli A.C.'nin akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edildi.

Tedavisine başlandı!

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenilen A.C., Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, A.C.'yi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılamak üzere serbest bıraktı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, şüphelinin ilk sorgusunda bahse konu materyalleri kendisinin bıraktığını doğruladığı belirtilerek, şunlar kaydedilmişti:

"Kişinin tutarsız cevaplar verdiği ve hareketlerinden akıl sağlığıyla ilgili dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilmiştir. Olayla ilgili adli tahkikat çok yönlü devam etmektedir."
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