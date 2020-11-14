Hasan Eğrigöz Ankara

Evlatları HDP/PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır anneleri, 439 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde çocuklarına kavuşma umuduyla oturma eylemini sürdürüyor. Diyarbakır annelerinin cesaretinden esinlenerek Şırnak’ta benzer bir eylem başlatan PKK mağduru anneler, evlatlarını umutla beklerken, HDP anneleri tahrik ve taciz etmeyi sürdürüyor.

“HDP/PKK artık annelerin gözyaşına sebep olamayacak”

Kanser hastalığına rağmen evlat nöbetinin ilk gününden beri PKK tarafından kaçırılan oğlu Mustafa için nöbet tutan acılı anne Ayşegül Biçer, “Bizim buradaki tek amacımız evlatlarımıza kavuşmak. Yıllardır çektiğimiz acı yetmezmiş gibi, şimdi de HDP acımızla dalga geçiyor. Eğleniyor. İstediklerini yapsınlar biz evlatlarımızı alacağız, PKK’ya teslim edecek çocuk bulamadıklarında dımdızlak kalacaklar. Eylemimiz sayesinde 20 annenin evlat hasreti son buldu. Bizim de evlatlarımıza kavuşacağımıza inancımız tamdır. Ne HDP, ne de PKK artık hiçbir annenin gözyaşına sebep olamayacak. Çünkü gençlerimiz devletimiz sayesinde bilinçlendi. Terör yolunu seçmiyorlar. Burada evlatları için gözyaşı döken anneleri görüp etkilenen çok sayıda örgüt üyesi de güvenlik güçlerimize teslim oldu. Eylemimiz tüm anneler evlatlarına kavuşana kadar sürecek” şeklinde konuştu.

“Anneler karşısında kazanacak güç yok”

9 yıl önce dağa kaçırılan kızı Şerima için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde bir yılı aşkın süredir evlat nöbetini sürdüren acılı anne Nazlı Sancar da, Şırnak’taki ve Almanya’daki annelerin benzer eylemine dikkat çekerek, “HDP’liler, evlatlarının ardından gözyaşı döken, umutla bekleyen acılı anneleri oturma eyleminden vazgeçirmek için her yolu denedi. HDP, PKK sadece Diyarbakır’da eylem yapan anneleri mağdur etmedi. Yüzlerce annemiz daha var. Şırnak’ta da mağdur anneler sesini çıkarmaya başladı. Almanya’da da Maide annemiz var. PKK’ya karşı anneler ayaklandı. Anneler karşısında kazanacak hiç kimse yoktur. Biz kazanacağız. Çocuklarımızı getirsinler evlerimize gidelim. Yoksa çocuklarımızı almadan ayrılmayacağız. Tehdit etsinler, yolumuzu kessinler, kışkırtmaya çalışsınlar farketmez. Onların oyununa gelmeyeceğiz. Topyekün başlattığımız bu mücadele tüm anneler evlatlarına kavuşuncaya dek sürecek” ifadelerini kullandı.

“Kahrolsun PKK”

Şırnak’ta eşleri ve evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP Şırnak İl Başkanlığı binası önünde 10’uncu haftada da bir araya geldi. HDP’liler acılı ailelerin açıklama yapmasını ses sistemlerini açıp ses çıkararak engellemeye çalıştı. HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş ve partililer il binası önünde toplanarak, acılı ailelerin basın açıklamasını engellemeye çalıştı. HDP Milletvekili Hasan Özgüneş acılı annelere parmak sallarken, ailelere şehit aileleri, Şırnaklı kadınlar ve Diyarbakır’dan gelen anneler eşlik etti. Ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle HDP il binasına yürüyen kadınlar, terör örgütü PKK’ya ve HDP’ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık ‘Kahrolsun PKK’, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları attı.