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HDP 11 ilçede adaylarını geri çekti! Resmen destek verecekler

PKK'nın siyasi uzantısı HDP, Millet İttifakı'na destek vermek amacıyla İstanbul'un 11 ilçesinde adaylarını geri çekti.

04 Mart 2019 Pazartesi 20:10
HDP 11 ilçede adaylarını geri çekti! Resmen destek verecekler

HDP, İstanbul'un 13 ilçesinde seçime katılmayacaklarını açıkladı. HDP, 13 ilçede belediye eş başkan adayları ve belediye meclis üyesi adaylarıyla, 15 ilçede ise sadece belediye meclis üyesi adaylarıyla seçime girecek.

HDP, İstanbul'un 13 ilçede belediye eş başkan adayları ve belediye meclis üyesi adaylarıyla seçime gireceklerini duyurdu. Açıklamaya göre HDP, 15 ilçede sadece belediye meclis üyesi adaylarıyla seçime katılacak.

İşte o ilçeler

HDP İstanbul aday tanıtım toplantısı ise 6 Mart Çarşamba günü, saat 11.00'de Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak. Tanıtım toplantısına HDK Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit ve HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç da katılacak.

HDP'nin seçime katılmayacağı ilçeler: Adalar, Bakırköy, Şişli, Çatalca, Maltepe, Ataşehir, Avcılar, Beşiktaş, Kadıköy, Sancaktepe, Kartal.

HDP'nin belediye eş başkan ve meclis üyesi adaylarıyla seçime katılacağı ilçeler: Beykoz, Çekmeköy, Sultanbeyli, Ümraniye, Bayrampaşa, Esenler, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Güngören.

HDP'nin sadece belediye meclis adayı göstereceği ilçeler: Şile, Tuzla, Üsküdar, Pendik, Beyoğlu, Eyüp, Sarıyer, Zeytinburnu, Fatih, Bahçelievler, Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Silivri.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 20:10
  1. İstanbul
  2. HDP
  3. chp

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