HDP 11 ilçede adaylarını geri çekti! Resmen destek verecekler PKK'nın siyasi uzantısı HDP, Millet İttifakı'na destek vermek amacıyla İstanbul'un 11 ilçesinde adaylarını geri çekti.

HDP, İstanbul'un 13 ilçesinde seçime katılmayacaklarını açıkladı. HDP, 13 ilçede belediye eş başkan adayları ve belediye meclis üyesi adaylarıyla, 15 ilçede ise sadece belediye meclis üyesi adaylarıyla seçime girecek. HDP, İstanbul'un 13 ilçede belediye eş başkan adayları ve belediye meclis üyesi adaylarıyla seçime gireceklerini duyurdu. Açıklamaya göre HDP, 15 ilçede sadece belediye meclis üyesi adaylarıyla seçime katılacak. İşte o ilçeler HDP İstanbul aday tanıtım toplantısı ise 6 Mart Çarşamba günü, saat 11.00'de Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak. Tanıtım toplantısına HDK Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit ve HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç da katılacak. HDP'nin seçime katılmayacağı ilçeler: Adalar, Bakırköy, Şişli, Çatalca, Maltepe, Ataşehir, Avcılar, Beşiktaş, Kadıköy, Sancaktepe, Kartal. HDP'nin belediye eş başkan ve meclis üyesi adaylarıyla seçime katılacağı ilçeler: Beykoz, Çekmeköy, Sultanbeyli, Ümraniye, Bayrampaşa, Esenler, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Güngören. HDP'nin sadece belediye meclis adayı göstereceği ilçeler: Şile, Tuzla, Üsküdar, Pendik, Beyoğlu, Eyüp, Sarıyer, Zeytinburnu, Fatih, Bahçelievler, Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Silivri.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.